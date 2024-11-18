18 ноября 2024, 08:40

Ким Чен Ын призвал войска КНДР готовиться к войне

РИА «Новости»
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Конфронтация США, Южной Кореи и других сил, враждебных по отношению к КНДР, привели к наихудшей в истории напряженности на Корейском полуострове. С учетом этого стране необходимо готовиться к войне, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, его слова привело Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политик сказал об этом, когда 15 ноября выступил с программной речью перед участниками 4-го совещания политруков и командиров батальонов, которое состоялось впервые за 10 лет.

Ким Чен Ын обратился к Вооруженным силам республики на всех уровнях с призывом сосредоточить усилия на завершении подготовки к войне, чтобы ответить «вызовам времени и революции».

«Товарищ Ким указал на важность хорошей подготовки батальонов, а также роль батальонных политруков и командиров батальонов в ускорении наращивания военной и политической мощи страны, чтобы республиканские силы и регулярные войска могли готовиться к войне», - сообщило ЦТАК.

Ранее Северная Корея ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Россией.

Ким Чен Ын Войны КНДР
18 ноября 2024, 03:16
Неизвестные в Абхазии попытались захватить здание телерадиокомпании
РИА «Новости»
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Группа неизвестных попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме. Охранники были вынуждены сделать предупредительные выстрелы, чтобы отогнать непрошенных гостей. Об этом сообщили в инфоцентре президента Абхазии.

«После полуночи, 18 ноября 2024 года произошел инцидент у здания Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК). К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием», - написали представители инфоцентра.

Выстрелы охранников позволили стабилизировать обстановку и предотвратить эскалацию конфликта.

Накануне участники протестов в Абхазии начали разбирать забор у правительственного здания. Ограждения распиливали болгарками и другими подручными средствами.

Абхазия Протесты Протесты в Абхазии
18 ноября 2024, 01:23
Золото рекордно подешевело после победы Трампа
РИА «Новости»
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Стоимость золота за последнюю неделю упала почти на 5%. Об этом сообщило Reuters.

По данным журналистов, речь идет о самом большом падении цены за три года. Как рассказали эксперты, удешевление драгоценного металла связано с укреплением американского доллара. На фоне победы Дональда Трампа на выборах, может увеличиться инфляция и замедлиться смягчение ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

По мнению аналитика рынка Kinesis Money Карло Альберто Де Каса, переизбрание Трампа сейчас негативно отразилось на стоимости золота, но в будущем ситуация поменяется. Также подешевели платина, палладий и серебро.

На драгоценные металлы победа Трампа повлияла неутешительно, но зато с биткоином ситуация ровно противоположная. Курс установил исторический рекорд , преодолев отметку в 90 тысяч долларов. Сам избранный президент Штатов отмечал, что намерен превратить Америку в «биткоин-сверхдержаву».

Золото Рекорды Дональд Трамп Курс доллара Инфляция Выборы Металлы
17 ноября 2024, 19:50
Австрийцев предупредили о последствиях отказа от российского газа
Pxhere
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Из-за отказа от российского газа австрийцы могут столкнуться с финансовыми трудностями. Об этом экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила в эфире RT.

«Для многих домохозяйств - и я имею в виду не малообеспеченные слои населения - это стало дополнительным бременем», - сказала она.

Она также отметила, что в стране наблюдается рост инфляции, обусловленный, в частности, повышением цен на энергоносители.

Она подчеркнула, что в 2021 году доля импорта топлива из России составляла примерно 75% от общего объема, а к 2024 году она увеличилась до 90%. Австрия не имеет выхода к морю, а стоимость поставок сжиженного газа высока.

Ранее в ЕС заявили о готовности к отключению российского газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что газовые хранилища в Европе заполнены. Руководство союза выразило поддержку Австрии и лично канцлеру Карлу Нехаммеру в связи с прекращением поставок газа из России.

Австрия Газ Торговля Санкции Россия Евросоюз
17 ноября 2024, 18:03
Шольц раскритиковал отсутствие Зеленского на саммите G20
Global Look Press
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Канцлера Германии Олафа Шольца очень разочаровало, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии. Об этом немецкий политик сказал журналистам перед вылетом в Рио-де-Жанейро, сообщила газета Der Spiegel.

Его огорчило, что Зеленский не стал гостем мероприятия. Шольц отметил, что «не хочет скрывать сожаление в связи с тем, что украинский президент, в отличие от других встреч, на эту не был приглашен». Канцлер признался, что многое сделал, чтобы Зеленского позвали.

«Я очень много работал для этого, как и другие», - процитировало его издание Presse Augsburg.

По мнению Шольца, отсутствие украинского президента на саммите продемонстрировало, «какие большие задачи нас ждут впереди».

Саммит G20 пройдет 18–19 ноября.

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент Владимир Путин ехать на мероприятие отказался, чтобы не срывать его работу.

Саммиты Германия Владимир Зеленский G20 Олаф Шольц

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