Ким Чен Ын призвал войска КНДР готовиться к войне

Политик сказал об этом, когда 15 ноября выступил с программной речью перед участниками 4-го совещания политруков и командиров батальонов, которое состоялось впервые за 10 лет.

Ким Чен Ын обратился к Вооруженным силам республики на всех уровнях с призывом сосредоточить усилия на завершении подготовки к войне, чтобы ответить «вызовам времени и революции».

«Товарищ Ким указал на важность хорошей подготовки батальонов, а также роль батальонных политруков и командиров батальонов в ускорении наращивания военной и политической мощи страны, чтобы республиканские силы и регулярные войска могли готовиться к войне», - сообщило ЦТАК.

Ранее Северная Корея ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Россией.