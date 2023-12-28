Ким Чен Ын призвал готовиться к возможной войне

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«Поставлены боевые задачи перед Народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне», - заявил Ким Чен Ын.

Ранее КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это взволновало японские, южнокорейские и американские власти, отмечал в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов. Он пояснил: эксперты опасаются, что северокорейские ракеты долетят до Северной Америки. Дальность полета могла бы достичь 15 тысяч километров.

Ранее, в ноябре, Северная Корея запустила разведывательный спутник «Манриген-1». ЦТАК сообщало, что это увеличит готовность страны к военным действиям, вероятность которых растет из-за «опасных военных акций врагов».