Ким Чен Ын призвал армию к готовности «умиротворить» Южную Корею

Ким Чен Ын призвал военных тщательно следить и «чутко управлять быстро меняющейся ситуацией» с безопасностью на Корейском полуострове. Он указал, что на этой территории расположены два самых враждебных друг другу государства, и к эскалации может привести «даже незначительный случайный повод». По его мнению, «безрассудная политика противников» КНДР может спровоцировать войну.

«Народная армия <…> должна продолжить подготовку к грандиозным событиям, направленную на то, чтобы умиротворить всю территорию Южной Кореи, <…> включая ядерную силу в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - подчеркнул северокорейский лидер.

Несколько дней назад Ким Чен Ын заявил, что поставил задачу «ускорить усовершенствование подготовки к войне».