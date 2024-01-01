Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта

Читайте нас в:

«Ким Чен Ын заявил, что усилия США и южнокорейцев по противодействию революции КНДР продолжат расти. По его словам, наша армия должна обладать четким пониманием главного врага и решительным духом противостояния для разгрома врагов в случае провокаций», - отметили журналисты.

Также северокорейский лидер заявил о необходимости «затачивать меч» ради защиты безопасности страны и всего остального мира.

Ранее Ким Чен Ын призвал усилить подготовку к вероятной войне. Он поставил соответствующие задачи перед подразделениями гражданской обороны, ядерного оружия, областями военной промышленности и Народной армией.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе новогодней встречи с руководством армии приказал уничтожить Южную Корею и США, если они начнут конфликт против страны. Об этом сообщило издание « Голос Кореи ».