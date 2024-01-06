Ким Чен Ын поручил увеличить объемы производства пусковых установок для ракет

Ким Чен Ыну доложили о выполнении заводом плана на 2023 год. Он высоко оценил заслуги коллектива, который достиг новой производственной цели. Также северокорейский лидер поставил ряд задач по составлению перспективного плана выпуска ракетных установок.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил важность производства пусковых машин для различных тактико-стратегических вооружений», - подчеркнули в ЦТАК.

В материале говорится, что эта работа идет в рамках программы укрепления ядерных сил страны. По словам Ким Чен Ына, завод играет большую роль в оборонном контуре КНДР, поэтому он «дорожит» им.

Лидер Северной Кореи поддерживает курс на милитаризацию страны. Ранее он призвал Народную армию готовиться к потенциальной войне на фоне угрозы со стороны Южной Кореи и США.