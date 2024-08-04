04 августа 2024, 07:37

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение помощи при наводнении

РИА «Новости»
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение помощи в ликвидации последствий наводнения на севере страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«На нынешнем этапе принялись государственные меры по срочной ликвидации последствий наводнения, поэтому восстановление будет проводиться по составленному плану», - отметил северокорейский политик.

Ким Чен Ын добавил, если при восстановлении понадобится помощь, то КНДР обратится к «искренним друзьям» - России.

Ранее Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соболезнования из-за катастрофических наводнений. Он попросил передать слова сочувствия всем жителям, которые потеряли родных и близких и добавил, что Северная Корея всегда может рассчитывать на помощь и поддержку России.

Проливные дожди обрушились на Северную Корею, что привело к масштабным наводнениям на северо-западе страны. Ущерб получили более 4,1 тысячи домов и значительная часть сельхозугодий, дороги и железнодорожные пути. Из-за паводков из пострадавших регионов эвакуировали не менее пяти тысяч человек.

Наводнения Северная Корея Ким Чен Ын Дороги Россия КНДР Владимир Путин
04 августа 2024, 05:34
Байден дал 12-летней девочке совет про отношения с мужчинами
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден снова опозорился, посоветовав 12-летней дочери журналистки Алсу Курмашевой не заводить серьезных отношений с парнями до 30 лет. Видео из Белого дома опубликовал своем YouTube-канале портал CTV News.

На опубликованных кадрах видно, что Байден притянул к себе девочку и призвал окружающих поздравить ребенка с днем рождения.

«И запомни, никаких серьезных отношений с парнями до 30 лет», - затем посоветовал ей Байден.

Американский лидер отметил, что это важная вещь, которую он говорил своей дочери и внучкам.

Байден встретился в Белом доме с американскими гражданами, прибывшими в США в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада. Также в Вашингтон прибыл обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*.

Это не первый случай, когда Байден опозорился из-за своего странного поведения, вызванного слабым здоровьем и преклонным возрастом.

Ранее Байден назвал шефа Пентагона Ллойда Остина чернокожим мужчиной, забыв его имя.

Прошлой осенью американский лидер сбился при рассказе истории , которую на днях дважды повторял, причем в той же аудитории.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

США Заключенные Дети Скандалы Белый дом в США Иноагенты
04 августа 2024, 04:02
В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России
Freepik
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Европе нужно создать оборонительный союз с Россией. Об этом премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил в в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, Западу нужен европейский мирный порядок, который будет включать Российскую Федерацию.

«Все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и построить оборонительный союз, который сконцентрируется на решении конфликтов на европейском континенте», - объяснил он.

Днем 3 августа в Берлине состоялась акция под лозунгом «Мир, свобода, правда». Тысячи протестующих призвали наладить отношения с Россией. Они прошлись по улицам столицы Германии с плакатами в руках.

Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что для Европы наступили не самые лучшие времена. По его словам, континент буквально «трещит по швам».

Германия Европа Россия Запад
04 августа 2024, 02:36
Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию
РИА «Новости»
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Польского бригадного генерала Артура Якубчика по просьбе союзников решили отозвать из Международного военного штаба при штаб-квартире НАТО из-за расистского поведения. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

Генерала подозревают в нарушениях при проведении конкурса на должность начальника отдела по разведывательной политике в департаменте разведки и безопасности в штаб-квартире альянса. Он пытался продвинуть польского кандидата. Поведение Якубчика оценили как гомофобное и расистское.

«Это, к сожалению, еще одно роковое кадровое решение наших предшественников», - написал в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Польши Януш Сеймей.

Издание отметило, что поляки начали покидать свои посты в НАТО, теряя позиции в союзных структурах. Отмечается, что по неофициальной информации польский кандидат претендовал на должность заместителя генсека НАТО.

Этой весной со скандалом сняли с должности командира Еврокорпуса польского генерал-лейтенанта Ярослава. Громадзиньского. Служба военной контрразведки Польши начала в отношении него проверку.

Расизм Военные НАТО Польша
04 августа 2024, 02:27
Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заключил великолепную сделку по обмену заключенными со странами Запада. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Атланте, сообщил RT.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», - сказал он.

По мнению бывшего американского лидера, для Соединенных Штатов эта договоренность была ужасной. США вернули людей, но власти заключают ужасные сделки, резюмировал Трамп.

Также политик назвал Россию главным выгодоприобретателем от проведенного обмена заключенными, потому что смогла заключить сделку с целым рядом стран НАТО. Он добавил, что детали договоренностей ему не сообщали.

Один из крупнейших обменов освобожденными заключенными состоялся в аэропорту Турции. Россиян на родину передали семь государств. Российская Федерация со своей стороны обменяла 16 заключенных. Путин лично встретил у трапа самолета вернувшихся соотечественников.

США Заключенные Дональд Трамп Россия Владимир Путин

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