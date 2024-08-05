05 августа 2024, 04:50

Ким Чен Ын передал пограничникам 250 установок для новых баллистических ракет

РИА «Новости»
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Северокорейские пограничники получили на вооружение 250 пусковых установок для новых тактических баллистических ракет. Торжественная церемония прошла в Пхеньяне, сообщило ЦТАК.

«В столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями», - передало агентство.

На мероприятии Ким Чен Ын присутствовал вместе с дочерью и сестрой. Перед церемонией он осмотрел пусковые установки, заявив, что изменилась обстановка военной безопасности, а США и их приспешники готовы к конфронтации.

При этом тактико-технические характеристики пусковых установок и ракет не озвучили.

В начале июля в стране испытали новую тактическую баллистическую ракету, предназначенную для боеголовки массой 2,5 тонны.

Испытание прошло успешно.

Ранее северокорейский лидер поблагодарил российского президента Владимира Путина за предложение помощи в ликвидации последствий наводнения на севере КНДР.

Ракеты Северная Корея Ким Чен Ын КНДР
05 августа 2024, 03:51
В США заговорили об угрозе национальной безопасности
РИА «Новости»
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Американские военные не могут использовать лазерные системы для подавления гиперзвуковых ракет. Об этом написало издание National Interest.

«Главным ограничивающим фактором лазеров является их мощность, которая <…> должна достигать не менее 1000 киловатт. Это более чем в три раза превышает мощность самой современной тактической лазерной системы», - отметили в статье.

Авторы материала объяснили, что использование лазерных установок затрудняется из-за различных веществ в атмосфере. Речь идет о песке и дыме, оказывающих рассеивающее воздействие на лазерные лучи.

В публикации указали, что американские военные пребывают в шоке. Лазерные системы не отличаются надежностью против гиперзвуковых ракет, что является угрозой национальной безопасности, резюмировали журналисты.

Ранее стало известно, что ВМС США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия на космической станции на мысе Канаверал. В ходе теста военные получили важные данные для прогресса в создании гиперзвукового оружия.

США Ракеты Военные Оружие
05 августа 2024, 02:12
Премьер Британии назвал массовые протесты в стране бандитизмом
РИА «Новости»
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Участники происходящих в разных городах Великобритании массовых беспорядков пожалеют о своих действиях. Об этом заявил в обращении к нации глава правительства страны Кир Стармер. Его процитировал телеканал Sky News.

«Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете», - сказал он.

Премьер-министр сравнил беспорядки с организованным жестоким ультраправым с бандитизмом. Стармер также указал на необходимость незамедлительного наказания участников по закону.

Крупные акции протеста переросли в погромы в десятках городов Великобритании. Сторонники ультраправых группировок вышли на улицы после резни в детской танцевальной школе в Саутпорте, где погибли три девочки.

МИД Великобритании разрешил сотрудникам полиции принимать самые жесткие меры для разгона протестных акций. За минувшие сутки полицейские задержали более 100 погромщиков.

Великобритания Мигранты Протесты Беспорядки Кир Стармер
05 августа 2024, 01:05
Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство Хании в Тегеране
РИА «Новости»
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Власти Ирана отвергли призывы США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Они не отказались от нанесения ответного удара по Израилю, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Пообещал нанести ответный удар. В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну», - говорится в публикации.

Власти США попросили арабских союзников передать Тегерану сигнал о необходимости не обострять сложившуюся ситуацию, добавив, что это улучшит взаимодействие иранских властей с Западом. При этом Вашингтон предупредил, что любой мощный удар вызовет ответную реакцию.

Ранее Франция, США и Великобритания заблокировали российский проект заявления СБ ООН для журналистов по убийству Хании. Кроме того, европейские и американские дипломаты провели срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы избежать войны в регионе.

В Иране же Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности сурово наказать тех, кто ответственен за убийство Хании.

США Израиль Убийства Иран Конфликт Израиля и Палестины Исмаил Хания
05 августа 2024, 00:25
США привлекут союзников к защите Израиля
Unsplash
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США и их союзники готовы оказать помощь Израилю в защите от возможных атак со стороны Ирана. Об этом заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Файнер заявил в интервью CNN.

«Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу», - сказал он.

Представитель Белого дома напомнил, что, когда 13 апреля 2024 года Израиль столкнулся с экстраординарной ситуацией из-за массированной атаки и угрозы войны с Ираном, США поступили аналогичным образом.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху пообещал продолжать защищать страну от агрессии Ирана. Помимо этого, он предложил предоставить американские вооружения для обеспечения ПВО Израиля.

После гибели руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании обстановка на Дальнем Востоке обострилась. Власти Ирана начали готовиться к потенциальной ответной многодневной атаке по Израилю.

США Израиль Иран

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