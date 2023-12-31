Ким Чен Ын отказался от идеи объединения Кореи

Северокорейская партия считает, что в основе государственной политики соседней страны лежат противоречащие курсу КНДР принципы, в том числе «объединение на основе поглощения» и «единообразность системы». По словам Ким Чен Ына, два государства стали враждебными друг другу.

Лидер КНДР добавил, что Южная Корея слишком сильно близилась с США и стала зависеть от них в вопросах обороны и безопасности.

«В том месте, что сегодня называется Южной Кореей, политика полностью исчезает, все их общество погрязло в культуре янки», - заключил Ким Чен Ын.

Ранее он обратился к военным с требованием внимательно следить за безопасностью на Корейском полуострове. По мнению лидера КНДР, войска нужно подготовить к тому, чтобы при необходимости «умиротворить» Южную Корею.