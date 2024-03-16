Ким Чен Ын назвал подготовку к войне основной задачей армии

Читайте нас в:

«Товарищ Ким Чен Ын еще раз подчеркнул, что основная задача армии - и во-первых, и во-вторых, и в-третьих - подготовка к войне», - отметило агентство.

Такое заявление он сделал после завершения маневров ВДВ Корейской народной армии. За учениями Ким Чен Ын наблюдал лично.

Как уточнило агентство, Ким Чен Ын назвал приоритетным исследование и применение реальных методов, позволяющих достигать максимальной эффективности на поле боя.

Ранее в Северной Корее прошли масштабные учения артиллерийских расчетов. Командование проверяло способность военнослужащих ударить по «столице врага».