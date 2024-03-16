16 марта 2024, 08:08

Ким Чен Ын назвал подготовку к войне основной задачей армии

РИА «Новости»
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от военного руководства активизировать военные учения в условиях, которые максимально приближены к современным конфликтам. Его слова передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын еще раз подчеркнул, что основная задача армии - и во-первых, и во-вторых, и в-третьих - подготовка к войне», - отметило агентство.

Такое заявление он сделал после завершения маневров ВДВ Корейской народной армии. За учениями Ким Чен Ын наблюдал лично.

Как уточнило агентство, Ким Чен Ын назвал приоритетным исследование и применение реальных методов, позволяющих достигать максимальной эффективности на поле боя.

Ранее в Северной Корее прошли масштабные учения артиллерийских расчетов. Командование проверяло способность военнослужащих ударить по «столице врага».

Ким Чен Ын Войны Армия
16 марта 2024, 09:15
Глава Минобороны Литвы подал в отставку
Global Look Press
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Глава литовского правительства Ингрида Шимоните получила в пятницу прошение об отставке от министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса. Об этом сообщил телеканал LRT, ссылаясь на пресс-службу кабмина Литвы.

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните получила в пятницу прошение об отставке от министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса. Об этом сообщил телеканал LRT , ссылаясь на пресс-службу кабмина Литвы.

По данным телеканала, Анушаускас попросил о встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Ожидается, что она состоится в субботу, 16 марта. О причинах отставки министра и темах переговоров с Науседой журналисты не сообщили.

Шимоните выскажется об отставке Анушаускаса в понедельник. Его преемником может стать глава комитета сейма по национальной безопасности Лауринас Касчюнас.

Ранее Науседа заявлял, что Путина никто не боится. В Кремле ответили, что президента России боятся его не нужно, а следует уважать и прислушиваться.

Отставки Литва
16 марта 2024, 07:50
Захарова объяснила, почему Молдавия препятствует выборам президента
РИА «Новости»
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Запад приказал Молдавии пойти против интересов своего народа и строить козни тем, кто хочет проголосовать на президентских выборах в Приднестровье. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия никогда не препятствовала гражданам Молдавии голосовать. Однако официальный Кишинев реализует «волю натовского сборища».

«Идут бездумно, глупо, дико против своих собственных граждан, которые хотят развивать отношения с Россией», - заметила высокопоставленный дипломат.

По мнению Захаровой, это реализация Молдавией политического заказа со стороны Запада.

Накануне в России прошел первый день основного голосования.

Явка составила 36%.

Молдавия Россия Выборы
16 марта 2024, 04:13
«Перебечики» из России не смогут сорвать голосование в США — Антонов
РИА «Новости»
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«Перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах президента России. Об этом посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в беседе с РИА «Новости».

«Русофобские проявления в США продолжают подпитываться представителями рособщины из числа перебежчиков. Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям», - сказал он.

По словам дипломата, эти «перебежчики» открыто поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. Большинство из них находятся «на крючке ФБР и других американских спецслужб» и готовы на предательство, лишь бы получить подачку и разрешение на проживание в США.

Антонов заявил, что российские дипучреждения в США находятся под усиленной охраной в день выборов президента РФ, а также они готовы к любым попыткам провокаций.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на активность со стороны Запада на фоне выборов президента России.

США Россия Выборы
16 марта 2024, 03:40
Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus
РИА «Новости»
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Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus, подаренным ему президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Использование товарищем Ким Чен Ыном личного автомобиля, подаренного президентом РФ, является наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией, которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться», - уточнило агентство.

В материале также говорится об абсолютной надежности российского премиального автомобиля.

До этого в США негативно отреагировали на подарок российского лидера главе Северной Кореи, заявив, что это нарушение санкции Совета безопасности ООН.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus , напомнив, что этот представительский автомобиль символизирует «мощь государства» и демонстрирует технологические возможности России.

Шейхи из Саудовской Аравии, к слову, покупают в России эти автомобили, но в белом цвете. Простым покупателям такие машины недоступны, добавил автоэксперт.

Северная Корея Ким Чен Ын Россия КНДР Машины Владимир Путин

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