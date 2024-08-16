Ким Чен Ын написал Путину, что Россия победит в «священной войне за мир»

«Стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», - говорится в документе.

В начале июня Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Днем России , отметив успешное развитие стратегических и традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Ранее северокорейский лидер поблагодарил российского президента за предложение помощи в ликвидации последствий крупнейшего наводнения на севере страны, отметив, что если она понадобится, то Пхеньян обратится к «искренним друзьям» - России.