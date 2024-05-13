Ким Чен Ын испытал новую снайперскую винтовку

Ким Чен Ын опробовал один из образцов оружия в тире и высоко оценил его точность и мощность. Агентство опубликовало фотографию пораженной в десятку мишени.

«Он проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил (работу - прим. ред.) ученых и техников КНДР за разработку достойной гордости снайперской винтовки с лучшими характеристиками и большой мощностью на мировом уровне», - указали в издании.

Лидер Северной Кореи также отметил необходимость «в корне» обновить стрелковое оружие и модернизировать оборонные предприятия.

Ранее Южная Корея обвинила КНДР в том, что военные минируют дороги в демилитаризованной зоне. По данным Yonhap , взрывные устройства установили даже на трассах, считавшимися символами межкорейского примирения и сотрудничества.