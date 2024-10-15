Килиана Мбаппе заподозрили в изнасиловании

Шведские СМИ ранее сообщили об изнасиловании, которое произошло в столице в четверг. Журналисты заявили о возможной причастности Мбаппе к случившемуся - футболист якобы находится под следствием по обоснованному подозрению в сексуальном насилии. Сам спортсмен назвал информацию фейком.

«Учитывая сообщения СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме, прокурор может подтвердить, что жалоба была подана в полицию», - заявили в прокуратуре.

Ранее за изнасилование осудили игрока сборной Бразилии Дани Алвеса. Суд в Барселоне постановил, что спортсмена можно отпустить под залог в один миллион евро.