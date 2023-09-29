Киевский режим подошел вплотную к уголовному преследованию всех русскоговорящих

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Он отметил, что киевский режим не церемонится с русскоговорящим населением. Принятые в сентябре поправки в закон «О национальных меньшинствах» и дискриминационные инициативы, одобренные ранее украинскими властями, подводят русский язык под бессрочный запрет, указал Лукашевич.

По его словам, эти законодательные нововведения сокращают возможности легитимного использования русского языка до частного общения и совершения религиозных обрядов. Постпред России при ОБСЕ назвал это кульминацией деструктивных тенденций, безнаказанно развивавшихся в течение последних лет на Украине.

«Следующим шагом киевского режима, очевидно, станет уголовное преследование всех русскоговорящих - страна вплотную подошла к этой черте», - подытожил Лукашевич.

О негативном отношении к запрету русского языка заявлял мэр Харькова Игорь Терехов. Ему пришлось пересмотреть свою позицию из-за давления украинских властей.

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