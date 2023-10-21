«Киев уходит на второй план». Помощь Украине могут сократить из-за конфликта Израиля и Палестины

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Американский лидер Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета на поддержку киевского режима и Израиля. Последнему предлагается выделить 14,3 миллиарда долларов. При этом для Украины предусматривается 61 миллиард.

Из них 14,4 миллиарда планируется направить на обеспечение оборонной и разведывательной поддержки, 16,3 миллиарда - на гумпомощь, 149 миллионов - на реагирование в случае ядерных атак, и 491 миллион - на поддержку прибывающих в США украинцев.

«Украине не дадут больше, чем Израилю. Тель-Авив в приоритете, а Киев уходит на второй план», - заявил Джонсон.

По его мнению, Вооруженные силы Украины фактически терпят поражение и не способны победить. При этом США не смогли обеспечить украинскую армию всем необходимым, не говоря уже о поддержке сразу двух государств, подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке показала истинное отношение американцев к Украине. Помощь Израилю разительно отличается от действий США в отношении киевского режима, отметил журналист Джон Лайонс.