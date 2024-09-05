05 сентября 2024, 22:56

КГБ сообщил об активном сотрудничестве японского шпиона

РИА «Новости»
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Задержанный подданный Японии, подозреваемый в шпионаже, активно сотрудничает со следствием и дает показания. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил начальник следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.

«Обвиняемый содержится в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничает со следствием и дает подробные показания о своей противоправной деятельности», - сообщил начальник следствия.

Подданного Японии Наканиси Масатоси обвиняют в сборе и передаче данных о белорусской военной структуре японской спецслужбе. Следствие считает, что задержанный передавал данные о передвижении войск и военной техники, о ситуации на Южном направлении и другую информацию.

В июне этого года польские власти выдали ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который сбежал в Белоруссию. Его обвинили в шпионаже.

Шпионаж Белоруссия Военные Япония Аресты
05 сентября 2024, 19:45
Чтобы знали, кто в доме хозяин: американцы арестовали второй самолет Мадуро
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США готовы пойти на конфликт, чтобы доказать свою «силу» и подчинить себе другие страны. Прямым доказательством этому служит ситуация со вторым самолет правительства Венесуэлы, задержанным в Доминикане — судну запретили вылетать без решения суда. Штаты хотят показать, кто в доме хозяин, но «трон» под ними уже пошатнулся. Об этом порассуждала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Далее - ее прямая речь.

В Доминикане задержали второй самолет, связанный с правительством Венесуэлы, сообщили местные СМИ. Борт находится в международном аэропорту, и покидать страну ему запрещено.

Скорее всего, его постигнет та же участь, что и первый самолет Мадуро, - его отправят в США Последние несколько месяцев президентский борт находился в Доминикане на техническом обслуживании, и все это время за ним пристально следили из Вашингтона. В итоге доминиканские власти его арестовали и передали США. В качестве причины назван обход американских санкций.

Минфин США сообщил, что основанием для ареста стало нарушение американского законодательства об экспортном контроле. Доминикана лишь выполняла положения международных конвенций.

Но на самом деле мотив исключительно политический Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится под санкциями США с 2017 года. Вашингтон не признал итоги выборов в Венесуэле ни в 2018-м, ни в 2024-м.

Белый дом требует от Мадуро отказаться от власти, и в качестве рычагов давления традиционно использует санкции.

Какой отсюда вывод? Первое - США готовы пойти на конфликт. Никаких дипломатических отношений выстраивать с Венесуэлой они не собираются. Их устраивает только беспрекословное подчинение.

В Каракасе арест самолетов назвали пиратством и оставили за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения ущерба.

Надежд, конечно, на это возмещение немного.

Второе - США таким образом демонстрируют всему миру, кто в доме хозяин.

Вся эта операция с венесуэльскими самолетами - четкий сигнал странам, чья политика идет вразрез с интересами США: так будет с каждым, нет никаких международных конвенций. Есть только право сильного. Этому праву подчинилась Доминикана, когда разрабатывала план конфискации бортов Мадуро. Этому праву должны подчиниться, по мнению Белого дома, и остальные.

Политику санкционных войн Америка использует давно, но сейчас, когда все больше стран отказываются от зависимости от США, Китай и Россия обещают переход в многополярному миру, а БРИКС уже строит отношения на условиях взаимовыгодного партнерства, Вашингтон готов на любые шаги, лишь бы сохранить свой авторитет.

Вот только трон под американцами сильно шатается…

США Белый дом в США Венесуэла Николас Мадуро Вашингтон Отношения Международные отношения Санкции Войны Самолеты Россия Аресты Китай Выборы президента США БРИКС Выборы
05 сентября 2024, 18:07
«Зубы дракона» появились на российско-литовской границе
Pxhere
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Литва установила «зубы дракона» и другие укрепления на границе с Калининградской областью. Такое заявление сделал глава министерства обороны республики Лауринас Кащюнас, передала пресс-служба ведомства.

«Мост Луизы является собственностью России, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом. Здесь движение вражеских сил могло быть заблокировано нашими ежами, зубами дракона и колючей проволокой», - сказал он.

Кроме того, власти Литвы планируют установить комплекты металлических балок и мины. Противнику помешают пройти крутые склоны и реки. В случае «военного вторжения» вражеским силам потребуется гораздо больше времени и ресурсов для расчистки заграждений.

Ранее Литва начала строительство новой военной базы для размещения военных из Германии. В России такое действие расценили как увеличение военных потенциалов НАТО, который повышает градус напряженности.

Литва Россия
05 сентября 2024, 12:35
Умерла участница Олимпийских игр в Париже Чептегей
Global Look Press
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Угандийская бегунья Ребекка Чептегей, участвовавшая в марафоне на Олимпийских играх в Париже, скончалась после того, как ее облил бензином и поджег бойфренд. Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Уганды в соцсети Х.

«Мы глубоко опечалены утратой нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие действия и призываем к справедливости», - заявили представители Федерации легкой атлетики.

В пресс-службе уточнили, что 33-летняя женщина поступила в больницу с ожогами 75% тела после конфликта с парнем.

Ранее издание Sky Sports сообщило о конфликте спортсменки с возлюбленным в ее доме в Кении. Мужчина вылил на Чептегеи целую канистру бензина и поджег. При этом он сам также получил серьезные ожоги. Местные власти добавили, что причиной ссоры стала земля, на которой построен дом бегуньи.

Чептегей заняла 44-е место в марафоне на Олимпийских играх в Париже.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
05 сентября 2024, 11:27
Стрельба произошла около генконсульства Израиля в Мюнхене в день годовщины теракта на ОИ
Unsplash
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В районе здания генерального консульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы. Об этом сообщило издание Focus.

«Несколько выстрелов прозвучало в четверг утром перед Генеральным консульством Израиля на Барерштрассе в центре Мюнхена», - указали авторы материала.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Местные власти пока не комментировали ситуацию. Также журналисты напомнили о том, что 5 сентября - годовщина теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Тогда боевики расстреляли 11 членов израильской сборной.

В среду, 4 сентября, стрельба произошла в штате Джорджия в США.

Вооруженный человек ворвался на территорию средней школы Апалачи в Уиндере и открыл огонь по людям. Ранение получили несколько человек, их отправили в больницу на вертолете. Погибших, по предварительным данным, в результате стрельбы не было.

Израиль Стрельба Боевики

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