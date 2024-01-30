Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции

Кейт вернулась домой в Виндзор. Предполагается, что она не будет принимать участие в официальных мероприятиях до Пасхи, которую в 2024 году отмечают 5 мая. Ее муж Уильям также временно прервет исполнение обязанностей члена королевской семьи, чтобы помогать супруге заниматься с тремя детьми.

Принц и принцесса Уэльские поблагодарили сотрудников клиники, где ее оперировали, за заботливый уход. По данным Кенсингтонского дворца, операция не была связана с раковым заболеванием.

Пока Кейт Миддлтон проходила лечение после операции принц Уильям доверил воспитание их дочери и двух сыновей родителям принцессы - Майклу и Кэрол, ее брату Джеймсу и сестре Пиппе.

В ближайшее время хирургическое вмешательство ждет и Карла III. Ему необходимо вылечить увеличенную простату.