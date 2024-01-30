Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции
Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон выписали из больницы, где две недели назад ей сделали полостную операцию. Сейчас восстановление королевской особы протекает хорошо, сообщило издание Daily Mail.
Кейт вернулась домой в Виндзор. Предполагается, что она не будет принимать участие в официальных мероприятиях до Пасхи, которую в 2024 году отмечают 5 мая. Ее муж Уильям также временно прервет исполнение обязанностей члена королевской семьи, чтобы помогать супруге заниматься с тремя детьми.
Принц и принцесса Уэльские поблагодарили сотрудников клиники, где ее оперировали, за заботливый уход. По данным Кенсингтонского дворца, операция не была связана с раковым заболеванием.
Пока Кейт Миддлтон проходила лечение после операции принц Уильям доверил воспитание их дочери и двух сыновей родителям принцессы - Майклу и Кэрол, ее брату Джеймсу и сестре Пиппе.
В ближайшее время хирургическое вмешательство ждет и Карла III. Ему необходимо вылечить увеличенную простату.