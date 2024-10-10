Кейт Миддлтон впервые после рака приняла участие в официальном мероприятии

Букингемский дворец 9 октября объявил, что принц Уильям приедет в Саутпорт. Однако он явился не один, а вместе с принцессой Кэтрин. Этот визит стал для нее первым выездным публичным мероприятием после курса лечения от рака.

Королевская чета встретилась с родителями трех девочек, погибших в июле при нападении на общественный центр The Hart Space. Кроме того, принц и принцесса пообщались с преподавателем танцев, спасателями, врачами и полицейскими.

«Я не могу недооценивать, насколько они все благодарны за поддержку, которую вы оказали в тот день. <…> Вы все герои. Пожалуйста, берегите себя, не торопитесь, не спешите возвращаться к работе», - сказала Миддлтон.

Принцесса вернулась к обязанностям в сентябре, сообщили «Известия». Она перенесла операцию на брюшной полости из-за онкологического заболевания.