Кейт Миддлтон пропустила матч по поло из-за химиотерапии

Принц Уильям - большой поклонник поло, он вновь поучаствовал в турнире в качестве игрока. Однако супруга не смогла поддержать его, так как проходит курс химиотерапии, пытаясь победить рак.

Спортивное благотворительное соревнование прошло в Виндзорском парке. Организаторы планируют за турнир собрать свыше миллиона фунтов стерлингов.

Деньги передадут различным организациям, включая Ассоциацию по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов, Воздушную скорую помощь Уэльса и Королевское африканское общество.

Недавно пользователи Сети заподозрили принцессу Уэльскую в симуляции болезни. Слухи о ее якобы мнимом раке появились после того, как принцессу увидели на ежегодном параде Trooping the Colour с улыбкой на лице.