Кейт Миддлтон поделилась, как проходит ее лечение рака

«Я добиваюсь значительного прогресса, но как у любого человека, проходящего через химиотерапию, у меня бывают и хорошие, и плохие дни», - написала Миддлтон.

Принцесса отметила, что хочет приехать на парад, приуроченный ко дню рождению короля Карла III, и присоединиться к некоторым другим летним мероприятиям.

Ранее появилась информация, что после химиотерапии самочувствие Кейт Миддлтон ухудшилось. Однако потом принцессе стало лучше. Журналисты выразили стопроцентную уверенность, что она вернется к своим королевским обязанностям, как только получит разрешение от врачей.