15 июня 2024, 01:36

Кейт Миддлтон поделилась, как проходит ее лечение рака

Global Look Press
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Жена принца Уильяма принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила об успехах в борьбе с опухолью. О своем состоянии она рассказала в соцсети X.

«Я добиваюсь значительного прогресса, но как у любого человека, проходящего через химиотерапию, у меня бывают и хорошие, и плохие дни», - написала Миддлтон.

Принцесса отметила, что хочет приехать на парад, приуроченный ко дню рождению короля Карла III, и присоединиться к некоторым другим летним мероприятиям.

Ранее появилась информация, что после химиотерапии самочувствие Кейт Миддлтон ухудшилось. Однако потом принцессе стало лучше. Журналисты выразили стопроцентную уверенность, что она вернется к своим королевским обязанностям, как только получит разрешение от врачей.

Врачи Королевская семья Британии Рак Онкология Принц Уильям
15 июня 2024, 02:38
Антонов рассказал об унижении граждан России со стороны американских служб
РИА «Новости»
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Американские спецслужбы несколько раз бесцеремонно обыскивали россиян, унижая их. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в беседе с РИА «Новости».

«Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям. Количество допросов не перечислить», - сказал он.

По словам дипломата, если российские граждане приходят в посольство РФ в Америке, то сотрудники диппредставительства начинают устраивать допросы. Они спрашивают у россиян о причине визита в дипмиссию и указаниях посла.

Антонов признался, что спецслужбам США никогда не нравилась активность посольства РФ по поддержанию связей и оказанию содействия соотечественникам, которые оказались в Штатах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о деградации правовых институтов. По ее словам, дискриминация российских граждан стала нормой для ряда европейских стран.

США Россия
15 июня 2024, 02:03
Германия помешала ввести новые санкции против России
РИА «Новости»
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Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете антироссийских санкций из-за несогласия Германии по поводу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters, сославших на неназванных дипломатов из Евросоюза.

Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете антироссийских санкций из-за несогласия Германии по поводу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters , сославших на неназванных дипломатов из Евросоюза.

По их данным, ФРГ несогласна, потому что положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах повлияет на ее промышленность.

Журналисты выяснили, что постоянные представители стран ЕС должны были договориться о санкциях вечером 14 июня. В последний момент тему антироссийских ограничений сняли с обсуждения. Следующую подобную встречу назначили на 19 июня.

Ранее в пресс-службе Государственного департамента США заявили, что новые санкции ввели против российских производителей энергоносителей. Ограничения связаны с проектом «Арктик СПГ-2».

Германия США Санкции Россия Евросоюз Промышленность
15 июня 2024, 00:53
Румыния отказалась пускать россиян на Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Freepik
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Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.

«В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны - соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии», - написал он.

По словам Карасина, в ноте сказано, что ни одному из членов делегации РФ не предоставят визу и не разрешат въезд в государство. Такие меры приняли из-за якобы «российской агрессии против Украины».

Сенатор заявил, что российская сторона запомнит это решение Румынии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в ущемлении россиян. По ее словам, международные правовые институты деградировали, для Европы стала нормой дискриминация России.

ОБСЕ Визы Европа Россия Румыния
14 июня 2024, 21:16
Пистолет заклинил. Наемный убийца не выполнил заказ и сбежал
Freepik
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Американский киллер провалила задание заказчиков и пустилась в бега. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эйми Бетро прибыла в Великобританию в августе 2019 года и, чтобы не привлекать к себе внимания, изображала из себя обычную туристку.

Она делала вид, что находится на отдыхе, публиковала в соцсетях фото и видео своих путешествий.

Когда она выследила одну из своих жертв и попыталась произвести выстрел из пистолета, он заклинил. После этого наемная убийца вернулась в Соединенные Штаты, так и не выполнив задание.

Заказчиков преступления, в отличие от его исполнительницы, арестовали правоохранительные органы.

В 2019 году наемного убийцу Марка Феллоуза, также известного в Манчестере как Iceman, приговорили к пожизненному заключению за ликвидацию двух криминальных авторитетов.

Великобритания Преступления Оружие

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