Кейт Миддлтон передала записку с просьбой о помощи

По данным журнала, иллюзионист написал в соцсетях, что он встретил Кейт на мероприятии незадолго до того, как она в последний раз появилась на публике.

«Она прижала к его ладони крошечный листок. На нем было написано одно слово - „помогите“», - заявил мужчина.

По информации журналистов, недавно принцессу заметили на улице. Впервые за долгое время Миддлтон прогуливалась в сопровождении членов своей семьи.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон столкнулась с тяжелыми побочными эффектами химиотерапии. По словам доктора Стюарта Фишера, онкология и лечение от нее оказали негативное влияние на костный мозг, слизистую оболочку кишечника, волосы и кожу принцессы Уэльской.