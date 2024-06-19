19 июня 2024, 22:16

Кейт Миддлтон обвинили в попытке симулировать рак

РИА «Новости»
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Интернет-пользователи заподозрили жену принца Уильяма Кейт Миддлтон в том, что она якобы симулировала онкологическое заболевание. Об очередной теории заговора, возникшей вокруг британской монаршей семьи, написало издание news.com.au.

Новые слухи, касающиеся состояния принцессы Уэльской, распространились в соцсети X после ее появления на публике. В субботу, 15 июня, Миддлтон вместе с мужем и детьми посетила ежегодный парад Trooping the Colour. Это был ее первый выход в свет с декабря 2023 года. В марте принцесса сообщила, что проходит лечение от рака.

Прекрасный внешний вид и улыбка Кейт на празднике привели некоторых пользователей к выводу, что принцесса симулирует рак. Ее обвинили в том, что вместо химиотерапии она перенесла операцию по подтяжке лица. А вся история с онкологическим заболеванием, по их версии, придумана для того, чтобы скрыть пластику. В качестве доказательства авторы этих слухов сравнивают старые и новые фотографии Кейт, уверяя, что выглядеть она стала лучше прежнего.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала, как проходит ее лечение от рака. По словам принцессы, она добилась значительного прогресса, но у нее бывают как «хорошие, так и плохие дни». Тогда же Кейт призналась, что хочет принять участие в параде в честь дня рождения короля Карла III.

Праздники Великобритания Королевская семья Британии Рак Онкология
19 июня 2024, 21:54
Путин прибыл во Вьетнам с госвизитом
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет российского лидера совершил посадку в аэропорту Ханоя. Глава государства прилетел в Ханой из Пхеньяна после своего визита в КНДР.

В Ханое у Путина запланированы переговоры с руководителями Вьетнама - генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Россия Владимир Путин Вьетнам
19 июня 2024, 21:05
«Новатэк» создаст центр ядерных технологий и запустит СПГ-проекты во Вьетнаме
РИА «Новости»
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Россия создаст во Вьетнаме центр ядерных технологий, а также планирует развивать в стране проекты по сжижению газа. Об этом написал российский президент Владимир Путин в статье для центральной газеты компартии Вьетнама «Нян зан».

«Пока Группа „Газпром“ занимается добычей газа во Вьетнаме, другая крупная российская компания НОВАТЭК планирует развернуть проекты по производству сжиженного газа (СПГ) на территории Вьетнама», - написал глава государства.

Также сейчас власти двух стран изучают возможность создания во Вьетнаме Центра ядерных наук и технологий при поддержке российского «Росатома».

Путин посетит Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Глава государства прилетит в Ханой вечером 19 июня, после завершения визита в КНДР.

Во Вьетнаме у Путина запланированы встречи с президентом То Ламом, генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Газ Россия КНДР Владимир Путин Вьетнам Технологии
19 июня 2024, 19:36
Пришедших раньше Путина и Ким Чен Ына российских чиновников попросили покинуть зал
РИА «Новости»
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Северокорейский чиновник попросил членов российской делегации покинуть зал, где должны были проходить переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, поскольку сначала туда должны были зайти руководители. Об этом со ссылкой на видеотрансляцию визита президента РФ в Пхеньян сообщил РБК.

В кабинет, где позднее состоялись переговоры, зашли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков и другие представители российской стороны.

Они начали занимать места и раскладывать бумаги. Но уже спустя несколько минут к ним обратился северокорейский чиновник - мужчина попросил всех выйти, пояснив, что сначала в помещение должны зайти именно руководители.

Визит Путина в КНДР проходил 18–19 июня. Президент России и лидер Северной Кореи провели переговоры в расширенном составе и в формате тет-а-тет, а также подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 19:18
Раскрыто время подлета ракеты «Циркон» до Берлина
РИА «Новости»
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Современное гиперзвуковое оружие развивает огромную скорость, что делает его практически невидимым для радаров, а маневренность позволяет обходить системы воздушной обороны. Эти вопросы в ходе совещания обсудили эксперты военно-оборонного комплекса Германии, сообщил телеканал N-TV.

Представитель Федерального центра немецкой аэрокосмической промышленности Маркус Циглер привел пример запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая уже стоит на вооружение российских войск.

«Москва - Берлин. Пять минут оттуда сюда. Даже из Пекина, который, считается, находится очень далеко, подлетное время до Берлина составляет 20 минут», - заявил эксперт.

Циглер добавил, что некогда казавшийся очень большим мир стал деревней. Поэтому использование современных технологий может стать как угрозой, так и средством для влияния на геополитику.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна пролететь 1000 километров со скоростью от девяти махов и при этом нести боеголовку весом 300 килограммом с обычным или ядерным боезапасом. При этом даже минимальная боевая часть ракеты может пробить броню авианосца, а также поразить любые цели на земле и в море.

Германия Ракеты Россия Оружие Технологии

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