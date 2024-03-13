Кейт Миддлтон и принц Уильям оказались на грани развода

По их данным, принцесса утомлена постоянным вниманием со стороны медиа, а также семейными трудностями и скандалами. Миддлтон пережила множество испытаний за последние годы, включая слухи о неверности Уильяма, критику в адрес ее худобы и конфликт с Меган Маркл, которая назвала принцессу жестокой расисткой в своих мемуарах.

Миддлтон не пришла к окончательному выводу относительно своего будущего и решила взять перерыв, чтобы разобраться в собственных чувствах и желаниях. Это решение принцессы поставит под угрозу ее отношения с принцем Уильямом.

Источник также заявил, что важную роль сыграло отсутствие Кейт на публике, обусловленное восстановлением после операции. Принцесса почувствовала, как сильно ей нравится жизнь вдали от общественного внимания.

Ранее Миддлтон извинилась за публикацию отретушированного снимка с детьми. Пользователи обратили внимание на то, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты выглядели странно.