13 марта 2024, 17:10

Кейт Миддлтон и принц Уильям оказались на грани развода

Global Look Press
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Кейт Миддлтон задумалась о том, чтобы покинуть королевский дворец. Об этом сообщило издание Radar со ссылкой на источники среди придворных.

По их данным, принцесса утомлена постоянным вниманием со стороны медиа, а также семейными трудностями и скандалами. Миддлтон пережила множество испытаний за последние годы, включая слухи о неверности Уильяма, критику в адрес ее худобы и конфликт с Меган Маркл, которая назвала принцессу жестокой расисткой в своих мемуарах.

Миддлтон не пришла к окончательному выводу относительно своего будущего и решила взять перерыв, чтобы разобраться в собственных чувствах и желаниях. Это решение принцессы поставит под угрозу ее отношения с принцем Уильямом.

Источник также заявил, что важную роль сыграло отсутствие Кейт на публике, обусловленное восстановлением после операции. Принцесса почувствовала, как сильно ей нравится жизнь вдали от общественного внимания.

Ранее Миддлтон извинилась за публикацию отретушированного снимка с детьми. Пользователи обратили внимание на то, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты выглядели странно.

Скандалы Отношения Меган Маркл Королевская семья Британии
13 марта 2024, 16:03
МИД прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Армении
РИА «Новости»
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Россия не получала от Армении по дипломатическим каналам уведомлений, которые касаются вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

В министерстве заявили, что соответствующее решение примут после проработки этого вопроса профильными ведомствами.

Армения Россия МИД РФ
13 марта 2024, 15:01
Сын де Голля умер в возрасте 102 лет
Википедия
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Сын бывшего президента Франции адмирал Филипп де Голль умер в возрасте 102 лет в Национальном институте инвалидов в Париже, где проживал два года. Об этом сообщил телеканал Franceinfo.

Филипп де Голль родился 28 декабря 1921 года в Париже и был старшим ребенком среди троих детей в семье. Он получил образование в военно-морском училище. После этого примкнул в 1940 году к военно-морским силам Франции. Кроме того, участвовал в нескольких кампаниях в звании прапорщика.

В 1948-м он стал лейтенантом, а в 1956-м его повысили до капитан-лейтенанта. Спустя время - в 1980 году - получил звание адмирала. Через еще два года он окончил военную карьеру.

Военные Франция
13 марта 2024, 13:41
Гагаузия попросила Россию о прямых поставках газа и льготах на экспорт
РИА «Новости»
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Гагаузская автономия на юге Молдавии рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией. Она попросила о прямых поставках газа по льготной цене и торговых преференциях, заявила на брифинге в Кишиневе глава региона Евгения Гуцул. Ее процитировало РИА «Новости».

«Я обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать газ от „Газпрома“ по льготному тарифу. С их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе», - сказала она.

Евгения Гуцул напомнила, что автономия договорилась с турецкими предпринимателями о поставках газа по сниженной цене. По ее словам, руководство Молдавии сорвало эту сделку.

Глава региона заявила об открытости российского рынка для гагаузских компаний. По словам Евгении Гуцул, стороны обсудили предоставление экспортерам льгот на акцизы, пошлины и другие преференции.

Гагаузия продолжит сотрудничать с Россией, несмотря на позицию Молдавии , заявила глава автономии на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Они обсудили вопросы взаимной торговли.

Экспорт Газ Молдавия Газпром Экономика
13 марта 2024, 13:27
Кремль оценил высказывания Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ
Global Look Press
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В России слышали заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о вероятном выходе страны из Организации договора коллективной безопасности, поэтому необходимы контакты для прояснения ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Мы эти заявления слышали, безусловно. Очевидно, сейчас нам предстоит большая работа. С нашими армянскими партнерами необходимы контакты в рамках ОДКБ на двустороннем уровне. Будем разговаривать и прояснять в русле заявлений, который сделал премьер-министр», - отметил Песков.

Пресс-секретарь отказался отвечать о реакции ОДКБ на слова Пашиняна и напомнил, что Россия не может разговаривать от лица всей организации.

«Но в рамках ОДКБ, конечно, предстоит определенная работа», - заключил он.

Ранее Пашинян пригрозил выходом республики из ОДКБ , если блок не выскажется о суверенных границах Армении.

Армения Кремль Дмитрий Песков Россия ОДКБ

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