Кеннеди-младший заявил о скором начале революции в США

Он задался вопросом, на что именно будет опираться революция в США. По его мнению, перемены в стране могут произойти как под воздействием идеализма, так и под влиянием «темных, регрессивных сил».

«Выбор за нами», - заключил политик.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что преемник президента США Джо Байдена Камала Харрис является марионеткой в руках сына финансиста Джорджа Сороса. Он рассказал, что демократическая партия намеренно выдвинула в качестве кандидата человека, которым будет легко управлять. Маск добавил, что экс-лидер США Дональд Трамп может действовать самостоятельно и в случае переизбрания проведет в государстве реформы.

Политолог Дмитрий Солонников высказал похожую точку зрения - он сообщил, что важнейшие решения за Харрис будут принимать другие люди.