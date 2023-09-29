Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

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«В течение 100 дней на посту президента [украинскому конфликту] будет положен конец», - написал Кеннеди-младший.

Он также добавил, что сумеет завершить конфликт «на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает».

В августе Кеннеди-младший заявил, что американские поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном будут способствовать уничтожению Украины. Он отметил, что в случае победы на выборах он положит конец «этой безрассудной и бесчеловечной политике». Также Кеннеди-младший высказывался и о поставках Украине многоцелевых истребителей F-16. По его мнению, их начало станет катастрофой для всего человечества.

Другой кандидат на президентское кресло в США Дональд Трамп ранее заявил, что решит украинский конфликт в течение суток , если снова станет главой Белого дома. Детали своих намерений политик не раскрыл под предлогом того, что потеряет возможность осуществить задуманное.

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