Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что в случае своей победы на выборах сможет завершить конфликт на Украине за 100 дней. Об этом политик написал в своем аккаунте в соцсети X.
«В течение 100 дней на посту президента [украинскому конфликту] будет положен конец», - написал Кеннеди-младший.
Он также добавил, что сумеет завершить конфликт «на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает».
В августе Кеннеди-младший заявил, что американские поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном будут способствовать уничтожению Украины. Он отметил, что в случае победы на выборах он положит конец «этой безрассудной и бесчеловечной политике». Также Кеннеди-младший высказывался и о поставках Украине многоцелевых истребителей F-16. По его мнению, их начало станет катастрофой для всего человечества.
Другой кандидат на президентское кресло в США Дональд Трамп ранее заявил, что решит украинский конфликт в течение суток , если снова станет главой Белого дома. Детали своих намерений политик не раскрыл под предлогом того, что потеряет возможность осуществить задуманное.
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