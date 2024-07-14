14 июля 2024, 08:07

Кеннеди-младший обратился к жителям США после покушения на Трампа

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Американцам следует объединиться в молитве за пережившего покушение политика-республиканца Дональда Трампа. Об этом заявил племянник убитого президента Джона Кеннеди, кандидат в лидеры США Роберт Кеннеди-младший в соцсети Х.

Он призвал граждан отказаться от любого насилия и помолиться за Трампа и его семью.

«Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола», - отметил Кеннеди-младший.

Житель Пенсильвании открыл стрельбу на митинге Трампа в Батлере. Мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил двух зрителей. Одна из пуль задела ухо выступавшего с речью Трампа, его жизни ничего не угрожает. Силовики ликвидировали стрелка , ФБР выясняет мотивы покушения.

По информации телеканала NBC News , преступник не имел никаких связей с другими странами. В New York Post сообщили, что 20-летний житель США стрелял с крыши предприятия , расположенного примерно в 100 метрах от сцены.

США Дональд Трамп Выборы президента США Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 07:48
Власти США опровергли связь стрелявшего в Трампа американца с другими странами
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил американец, не имевший никаких связей с иностранными государствами. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Американский чиновник подтвердил, что руководство США не нашло признаков связи стрелка с другими странами. Правоохранители выяснили, что стрельбу открыл 20-летний житель Пенсильвании.

«В настоящее время у нас нет установленного мотива», - отметил специальный агент ФБР Кевин Ройек.

При себе у преступника не было удостоверения личности, поэтому следователи устанавливают его личность с помощью биометрии.

Мужчина устроил стрельбу на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Один из участников мероприятия погиб , двое получили тяжелые ранения. Пуля задела ухо Трампа, ему оказали медицинскую помощь. Жизни экс-лидера США ничего не угрожает.

На месте преступления правоохранители нашли винтовку типа AR. По данным New York Post , преступник открыл стрельбу с крыши предприятия в примерно 100 метрах от сцены, где выступал Трамп.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 07:21
Стало известно имя совершившего покушение на Трампа мужчины
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Стрельбу на митинге экс-лидера США Дональда Трампа устроил житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Об этом сообщила газета New York Post.

По информации источников издания, 20-летний американец прятался на крыше предприятия в примерно 100 метрах от сцены. Митинг Трампа проходил под открытым небом в городе Батлер, расположенном неподалеку от Питтсбурга.

Злоумышленник сделал несколько выстрелов из винтовки , в результате погиб один человек. Одна из пуль попала в ухо бывшему президенту США, его жизни ничего не угрожает.

Стрелка ликвидировали.

В Associated Press сообщили, что стрельбу на митинге будут расследовать как покушение на Трампа. Преступник пытался застрелить политика за два дня до открытия съезда Республиканской партии, на котором экс-лидера США собирались официально объявить кандидатом в президенты на осенних выборах.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 05:45
На месте стрельбы на митинге Трампа нашли винтовку
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Блюстители порядка нашли винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании, где выступал экс-глава США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы на митинге Дональда Трампа», - заявили журналисты.

Покушение на политика случилось во время его выступления перед сторонниками. Кадрах с трансляции мероприятия видно, как он стоит на сцене и вдруг резко хватается за ухо во время речи, а после этого прячется за трибуну. Позже выяснилось, что пуля пролетела примерно в нескольких сантиметрах от головы Трампа.

Через некоторое время бывший президент сделал первое заявление после случившегося. Он отметил, что пуля пробила верхнюю часть правого уха. Из-за этого началось сильное кровотечение.

В Секретной службе заявили, что злоумышленник совершил несколько выстрелов. В ходе ЧП погиб один из зрителей митинга и двое пострадали.

Стрельба Дональд Трамп Митинги Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 05:26
Разведка Ирана заявила о задержании организатора январского теракта в Кермане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Разведка Ирана сообщила о задержании одного из организаторов январского теракта, совершенного в городе Керман. Заявление министерства привело РИА «Новости».

«Одним из важнейших достижений [минразведки] за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане - Абдуллы Кувейте», - заявили в ведомстве.

По данным министерства, информация, полученная от задержанного, сильно способствовала раскрытию других заговоров и помогла в выявлении их организаторов.

Речь идет о теракте в Иране 3 января этого года. Взрывы прогремели, когда проходило траурное шествие, приуроченное к четвертой годовщине гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. В ходе теракта погибли 89 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой выразил соболезнования в связи со случившимся.

Разведка Задержания Терроризм Иран

Новости по теме