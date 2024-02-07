Кенийского пастора «голодного» культа обвинили в убийстве 191 ребенка

Последователи культа практиковали экстремальные формы голодания. Тела заморивших себя голодом людей обнаружили в лесу Шакахола неподалеку от побережья Индийского океана. Лидер секты и его сообщники вину не признают.

«Прокуроры утверждают, что Маккензи приказал своим последователям морить голодом себя и своих детей, чтобы они могли попасть в рай до того, как наступит конец света», - рассказали в агентстве.

Маккензи и его последователей признали психически здоровыми, а значит, они способны отвечать перед судом. Только одного подозреваемого признали недееспособным.

В прошлом году в начале октября более сотни кенийских учениц попали в больницу со странной болезнью, парализующей ноги. Минздрав закрыл женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги.