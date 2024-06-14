Кэмерон предложил охотиться за российской нефтью

«Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. <…> Нужно охотиться за всем - деньгами, нефтью, остановить газ, корабли», - сказал Кэмерон.

Дипломат призвал накладывать санкции не только на Россию, но и другие страны: Израиль, Киргизию, Китай и Турцию. Но любая дестабилизация на мировом нефтяном рынке приводит только к росту цены. Так в интервью RT прокомментировал призыв Кэмерона директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее участники саммита G7 в Италии решили ужесточить соблюдение потолка цен на российскую нефть , сократить доходы страны от продажи металлов и задушить будущие проекты в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил открыть охоту за танкерами с российской нефтью. Одно из предложений - блокировать суда в итальянских портах, сообщила газета Corriere della Sera.