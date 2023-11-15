Кембриджский словарь назвал слово года

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«Сегодня Кембриджский словарь объявляет свое слово 2023 года: галлюцинировать», - отметили в пресс-релизе.

Этот глагол используют, когда требуется описать произведение ИИ «ложной информации». Сотрудники Кембриджского университета выбрали слово «галлюцинировать», потому что его новое значение продемонстрировало проблему споров на тему технологий.

Из-за развития искусственного интеллекта в языке появились новые термины, например, «большая языковая модель», GTP и другие. Некоторые из слов приобрели новое значение, связанное с ИИ, указали представители университета.

Ранее бизнесмен Илон Маск предсказал, что в будущем развитие технологий дойдет до такого уровня, что человечество сможет освободиться от необходимости работать. По его словам, ИИ усовершенствуется настолько, что люди будут заниматься делами только для личного удовлетворения.