Казненный новым методом в США преступник мучился перед смертью

Новый метод казни испытали на 58-летнем Кеннете Юджине Смите, которого осудили за заказное убийство женщины. По информации издания, исполнение высшей меры наказания продлилось не менее 22 минут.

«Осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах <…> в течение как минимум двух минут во время 22-минутной казни», - указали в агентстве.

Исполнение высшей меры наказания с помощью чистого азота санкционировали в трех американских штатах, но ранее никогда не применяли. В издании добавили, что генеральный прокурор штата Алабама Стив Маршалл называл новый метод казни эффективным и гуманным.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сравнил удушение азотом с пытками и призвал США наложить мораторий на казнь. По его словам, новый метод наказания является унизительным и бесчеловечным.