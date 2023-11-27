Каждый второй беженец с Украины отказался возвращаться на родину

Копенгагенский университет провел опрос на тему «Украинцы в Дании», результаты которого удивили его авторов.

«Я не ожидала, что почти половина захочет здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом», - заявила исследовательница Карен-Инге Карстофт.

Она предположила, что украинцам кажется привлекательной мысль остаться в Дании, где они почувствовали себя лучше и в физическом плане, и в душевном. Эти люди приспособились к новым условиям и не горят желанием вернуться на родину, чтобы заняться ее восстановлением, которое займет много времени.

Карстофт подчеркнула, что многие из беженцев уже нашли работу, устроили детей в школы, влились в местное общество.

Ранее глава чешского Минтруда Мариан Юречка заявил, что украинские беженцы, устроившиеся на работу, должны будут заплатить налоги , которые по размеру превысят пособия.