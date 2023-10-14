Читайте нас в:

«Можно нормально взаимодействовать с другими говорящими, даже не владея лексикой, используя лишь мимику и жесты. Но если говорить только о лексике, то результат следующий: знание украинского языка среди 20% дошкольников стремится к нулю», - отметили журналисты.

Авторы статьи добавили, что около 65% детей на Украине свободно используют как русские, так и украинские слова. Однако сама социализация происходит на русском, который богаче и проще.

«Для исправления этой ситуации необходимо создавать разговорные клубы для детей и их родителей», - добавили они.

Ранее представитель России по ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что киевский режим приблизился к уголовному преследованию русскоговорящих.