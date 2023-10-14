Каждый пятый. «Атака России» потрясла Украину с неожиданной стороны
На Украине лишь 15% от всех детей разговаривают на украинском языке, а около 20% не понимают его совсем. На это указали в материале издания «Обозреватель».
«Можно нормально взаимодействовать с другими говорящими, даже не владея лексикой, используя лишь мимику и жесты. Но если говорить только о лексике, то результат следующий: знание украинского языка среди 20% дошкольников стремится к нулю», - отметили журналисты.
Авторы статьи добавили, что около 65% детей на Украине свободно используют как русские, так и украинские слова. Однако сама социализация происходит на русском, который богаче и проще.
«Для исправления этой ситуации необходимо создавать разговорные клубы для детей и их родителей», - добавили они.
Ранее представитель России по ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что киевский режим приблизился к уголовному преследованию русскоговорящих.