Каждому россиянину в секторе Газа пообещали оказать помощь

Дипломат указала, что большинство записавшихся на эвакуацию россиян смогли выехать из палестинского анклава на Родину. Однако Россия установила контакты с еще несколькими десятками человек, которые не могли заявить о себе из-за отключения электричества и блокировки связи.

«С ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС. <…> Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи», - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что эвакуационные мероприятия не завершили, работа по вывозу россиян из Газы продолжилась.

Ранее СМИ сообщали, что 25 ноября на контрольно-пропускном пункте «Рафах» ожидают порядка 500 россиян для их дальнейшей эвакуации. Днем ранее спецборт МЧС вывез на Родину 103 россиянина , в том числе 47 детей.