Казахстанский оппозиционер умер в Киеве после покушения

«Айдос на протяжении 13 дней боролся в реанимации за свою жизнь, но чуда не случилось», - написала она.

Покушение на Садыкова произошло в украинской столице около двух недель назад. Неизвестный подошел с пистолетом к его автомобилю в Шевченковском районе, выстрелил и скрылся. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Спустя сутки подозреваемых в покушении задержали в Казахстане. Причем сама супружеская чета Садыковых находится в розыске на родине еще с октября 2023 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в конце июня поручал силовым органам установить всех подозреваемых в нападении на Садыкова.

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