29 ноября 2023, 15:37

Казахстан заявил о пользе укрепления связей с ЕС и США

piqsels
Читайте нас в: Google Новости

Наращивание связей Казахстана с западными странами помогает государству отстаивать свою независимость в регионе исторического доминирования Китая и России. Такое заявление сделал замглавы МИД республики Роман Василенко в интервью изданию Politico.

Признание важности Казахстана и других государств Средней Азии со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, а также прочное выстраивание отношений с ними способствует укреплению роли центральноазиатских республик во взаимодействии с другими партнерами.

Василенко при этом отметил, что Казахстан продолжит развивать отношения с Россией и Китаем, будучи независимым государством.

Американская журналистка Холли Элиатт ранее заявила, что президент Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на попытки Запада изолировать российского лидера. По словам корреспондента, РФ поддерживает крепкие экономические и политические связи с государствами СНГ.

США Казахстан Россия Евросоюз Китай
29 ноября 2023, 15:51
Неизвестный с ножом напал на школу в Польше. Несколько человек получили ранения
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестный с ножом напал на одну из польских школ. Несколько человек получили ранения, сообщила радиостанция RMF FM.

Школы Преступления Поножовщины Польша
29 ноября 2023, 15:45
Поставки процессоров Intel и AMD в Россию снизились
Читайте нас в: Google Новости
Поставки процессоров Intel и AMD в Россию за первые 10 месяцев года резко снизились. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на IT-холдинге Fplus.

«Участники рынка среди возможных причин называют избыточные закупки компонентов в 2022 году, снижение производства оборудования в РФ, инфляцию и подорожание кредитов», - уточнили журналисты.

Поставки процессоров Intel сократились на 64% - до 178 тысяч штук, а AMD - на 70%, до 35 тысяч штук.

В России также есть собственные процессоры - «Байкал» и «Эльбрус» , которые используют в госаппарате и военной, космической и оборонной промышленности.

Ранее американская компания Intel открыла пользователям из России доступ к скачиванию программного обеспечения для своих процессоров. Пользователи могут загрузить Intel Driver and Support Assistant. Компания Microsoft также вернула россиянам возможность устанавливать Windows.

Россия
29 ноября 2023, 15:28
Власти Белоруссии ввели «налог на богатство»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Проект закона об изменении Налогового кодекса приняли в Белоруссии в окончательном чтении. Об этом сообщила пресс-служба Палаты представителей страны.

Прогрессивная система налогообложения затронет около восьми тысяч человек. Ставки на доход повысят лицам, которые зарабатывают в год около 5 482 000 российских рублей. Подоходный налог для них вырастет с 13% до 25%.

«Налог на богатство» ввели, чтобы изъять доходы, полученные в крупных размерах. Руководство Белоруссии также планирует увеличить налоговые ставки на прибыль с 20% до 25% для лиц, которые получают свыше 612 465 000 российских рублей в год.

Ранее Государственный совет Удмуртии продлил пониженные налоговые ставки для бизнесменов. Предприниматели смогут пользоваться льготами до 31 декабря 2024 года, сообщил RT.

В ноябре действие пониженной ставки по налогу на имущество продлили для железнодорожных перевозчиков в Подмосковье. По мнению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это решение поддержит сферу грузоперевозок.

Белоруссия Экономика
29 ноября 2023, 15:18
Евросоюз отменил санкции против российского бизнесмена
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Суд Европейского союза постановил отменить санкции против российского бизнесмена Александра Пумпянского. При этом инстанция отклонила иск о компенсации в размере 100 тысяч евро, назвав требование необоснованным, сообщил РБК.

Отец истца, Дмитрий Пумпянский, был владельцем Трубной металлургической компании, где контролировал 90,6%. Он покинул совет директоров ТМК, а также вместе с сыном ушел из совета директоров группы «Синара» после попадания под санкции ЕС в марте 2022 года.

Александр Пумпянский жаловался на жизнь после вступления ограничений в силу. Он живет в Швейцарии, гражданством которой обладает с 2016 года. Эта страна не входит в состав Евросоюза, но копирует большую часть санкций. Бизнесмен заявил, что потерял возможность платить по ипотеке, покупать продукты, а арендованную машину серии BMW X7 потребовали вернуть.

Новые европейские ограничения позволят ЕС изымать у россиян недвижимость в Финляндии. Российские власти считают санкции Евросоюза необоснованными и незаконными. Блокировку активов предпринимателей сравнили с кражей.

Европа Санкции Евросоюз Бизнес

Новости по теме