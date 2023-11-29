Признание важности Казахстана и других государств Средней Азии со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, а также прочное выстраивание отношений с ними способствует укреплению роли центральноазиатских республик во взаимодействии с другими партнерами.

Василенко при этом отметил, что Казахстан продолжит развивать отношения с Россией и Китаем, будучи независимым государством.

Американская журналистка Холли Элиатт ранее заявила, что президент Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на попытки Запада изолировать российского лидера. По словам корреспондента, РФ поддерживает крепкие экономические и политические связи с государствами СНГ.