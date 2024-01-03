Казахстан выдал хакера Кислицина России в пику США

По данным следственных органов, в октябре 2022 года Кислицин и его соучастники незаконно скопировали информацию с сервера одной из коммерческих организаций. Затем хакеры потребовали более полмиллиона рублей в криповалюте в обмен на отказ от публикации данных.

В июне 2023 года Кислицина задержали в Казахстане по запросу США. В России хакера обвинили в незаконном получении доступа к защищенной информации, вымогательстве и потребовали экстрадиции. С аналогичным требованием к властям Казахстана обратились и американцы.

Генпрокуратура Казахстана изучила запросы об экстрадиции и приняла решение в пользу России. В надзорном ведомстве пояснили, что российский запрос удовлетворили, учитывая гражданство Кислицина.