Казахстан указал на незаменимость России в мире

Он подчеркнул, что за последние три десятилетия стороны подписали более 300 договоров и соглашений. Отношения России и Казахстана динамично развиваются.

«Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия России. Это ясно с Луны», - сказал Токаев.

Казахстанский лидер добавил, что президент Владимир Путин - это человек, влияющий «на глобальный климат» как словом, так и делом.

По его словам, результат мартовских президентских выборов в России очень важен для Казахстана. В республике будут внимательно следить за ними.

Сам президент Казахстана отмечал, что не планирует переизбираться в 2026 году. Он счел семилетний срок для управления государством достаточным.

Токаев не намерен вносить изменения в конституцию страны, чтобы продлить свои полномочия или получить право баллотироваться на новый срок.