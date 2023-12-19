Казахстан содрогнулся от землетрясения в Китае

Китайские компании готовы инвестировать в проекты с «Роснефтью» и другие отечественные компании. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил об этом РИА «Новости».

«Китайские компании готовы вместе с „Роснефтью“ и другими компаниями искать новые инвестиционные возможности», - сказал он.

Чжан Ханьхуэй заявил об открытости КНР к сотрудничеству с другими странами. Он сказал, что власти приветствуют зарубежные инвестиции в китайскую экономику, в том числе от российских энергетических компаний.

Сотрудничество обсудят на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, которая откроется в Пекине 19 декабря. С начала года страны нарастили товарооборот более чем на четверть до 218,17 миллиарда долларов и поставили новый рекорд по объему торговли. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские экспортеры переориентировали в Азию 60% поставок.