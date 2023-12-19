Казахстан содрогнулся от землетрясения в Китае
Жители города Алма-Ата в Казахстане утром во вторник ощутили подземные толчки мощностью в два балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства по ЧС республики.
По данным ведомства, эпицентр землетрясения находится на территории Китая.
«Утром 19 декабря сети сейсмических станций зарегистрировали землетрясение в Алма-Ате, очаг которого залегал на территории Китая в 347 километрах южнее города», - заявили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что эпицентр катаклизма находился на глубине до десяти километров.
В ночь на вторник на северо-западе Китая произошло землетрясение. Подземные толчки выявили в провинции Ганьсу, магнитуда колебаний земной породы составила 6,2.
Согласно последней информации, жертвами стали как минимум 111 человек. Спасатели приступили к эвакуации местного населения, разбор завалов все еще продолжается.