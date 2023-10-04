Казахстан решил уже в октябре начать транзит российского газа в Узбекистан

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По его словам, сейчас на территории страны заканчиваются ремонтные работы, связанные с «выделением отдельной нитки для учета газа».

«Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита», - процитировал Саткалиева ТАСС.

По графику работы должны завершиться до конца октября.

В прошлом ноябре президент России Владимир Путин обсудил с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым создание газового союза. При этом в августе в Казахстане сообщали об отсутствии официальных предложений со стороны России и Узбекистана об образовании такого союза. Отмечалось, что партнерство в этой сфере идет во взаимовыгодном двустороннем формате. Министерство энергетики Казахстана также сообщало о продолжении подготовки казахстанского участка газопровода «Средняя Азия - Центр» для транзита российского газа в Узбекистан.