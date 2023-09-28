Казахстан пообещал не нарушать санкции против России

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Он подчеркнул, что Казахстан находится в постоянном контакте с европейскими организациями, которые отслеживают исполнение введенных против России ограничений.

«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», - привел слова Токаева «Sputnik Ближнее Зарубежье».