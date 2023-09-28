Казахстан пообещал не нарушать санкции против России
Действующий в отношении России санкционный режим полностью выполняется Казахстаном. С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.
Он подчеркнул, что Казахстан находится в постоянном контакте с европейскими организациями, которые отслеживают исполнение введенных против России ограничений.
«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», - привел слова Токаева «Sputnik Ближнее Зарубежье».