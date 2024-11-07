07 ноября 2024, 11:00

Казахстан получил приглашение стать страной — партнером БРИКС

Unsplash
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Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, его процитировало РИА «Новости».

Также министры обсудили подготовку государственного визита Владимира Путина в Казахстан в конце ноября.

Статус страны-партнера на саммите БРИКС в Казани, состоявшемся в конце ноября, получили 13 государств , в том числе Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Полноправно в организацию сейчас входят девять стран.

При этом незадолго до саммита пресс-секретарь и советник президента Казахстана Берик Уали заявил , что страна пока воздержится от подачи заявки в объединение. Однако глава государства Касым Жомарт-Токаев все же приехал в Казань.

Казахстан Сергей Лавров Россия МИД РФ БРИКС
07 ноября 2024, 10:26
Лавров назвал дату визита Путина в Казахстан
РИА «Новости»
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МИД России начал серьезную подготовку к предстоящему визиту президента Владимира Путина в Казахстан 27 ноября. Об этом на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане заявил глава ведомства Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».

Нуртлеу отметил, что для республики такая поездка является очень важной для продвижения многопланового партнерства между двумя государстами.

«Как вы упомянули, мы ведем серьезную подготовку государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан 27 ноября» - ответил Лавров.

Глава МИД добавил, что к предстоящему саммиту подготовят десятки документов.

Ранее Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на его территории. Замглавы МИД страны Роман Васильев выразил уверенность, что к позиции республики с пониманием относятся как в России, так и на Западе.

Казахстан Сергей Лавров Международные отношения Россия Владимир Путин
07 ноября 2024, 09:15
В отношениях России и США спрогнозировали резкое обострение до ухода Байдена
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден до завершения своих полномочий способен пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России. Об этом РИА «Новости» сообщил член научного совета при Совете безопасности Александр Яковенко.

Он отметил, что на данный момент администрация Байдена продолжает удерживать власть, хоть и в качестве «хромой утки». Однако даже в таком положении он может пойти на обострение отношений с Россией, например, выдворить ее дипломатов из страны.

«Того же ожидать можно сейчас, особенно на Украине. Если там не поймут, что ситуация для них радикально изменилась не только на передовой. Можно ждать, что Дональд Трамп уделит внимание внешним делам и не станет ждать официальной инаугурации 20 января», - сказал научный эксперт.

Ранее на Западе начали обсуждать снятие санкций с России после победы Трампа на выборах президента.

Санкции Россия Запад
07 ноября 2024, 05:10
Пенсионер случайно заплатил за ужин 570 тысяч рублей в Таиланде
Freepik
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Сотрудники известного ресторана в Бангкоке опубликовали в соцсетях пост с просьбой найти клиента, который случайно заплатил за обычный ужин 200 тысяч батов (571,5 тысячи рублей) вместо реальной суммы счета в 2020,91 бат (5,7 тысячи рублей), а затем исчез. Об этом сообщило издание The Thaiger.

«Мы разыскиваем клиента, который ужинал с нами вчера (3 ноября) в ресторане Neua Luan Luan, филиал Ратчапхрук, в 19:50 (по местному времени - прим. ред.). Клиент перевел лишнюю сумму в размере 200 000 бат», - говорится в сообщении.

Сотрудники ресторана попросили связаться с ними по телефону или электронной почте. Они рассказали, что пожилой мужчина расплатился за обед с помощью банковского перевода, но сумма оказалась в 10 раз больше указанной в чеке. Администрация заведения хочет вернуть клиенту его деньги.

В ресторане также предположили, что мужчина мог привыкнуть переводить крупные суммы по работе, поэтому и не обратил внимания на переплату. По мнению пользователей Сети, мужчина просто настолько богат, что даже не заметил изменений на своем банковском счете.

Ранее сервис лояльности «Апельсин» в процессе исследования выяснил, что около трети россиян совершают незапланированные покупки в магазинах.

Таиланд Деньги Рестораны
07 ноября 2024, 03:15
Байден оправдался за поражение Харрис
РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден похвалил проигравшую на выборах Камалу Харрис за упорство. Он сказал, что она вступила в борьбу в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом сообщил телеканал NBC.

«В чрезвычайных обстоятельствах она выступила и возглавила историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно достичь, руководствуясь сильными моральными принципами и четким видением страны», - сказал он.

Байден восхитился Харрис и назвал выбор ее кандидатуры от Демпартии лучшим решением. Президент сказал, что она продолжит бороться и останется лидером для многих американцев.

Республиканец Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков и одержал победу на президентских выборах. Изначально от Демпартии выдвинулся Байден, но после неудачных дебатов он снял свою кандидатуру в пользу Харрис.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис

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