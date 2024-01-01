Казахстан поднял тариф на транзит российской нефти

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Новая стоимость прокачки нефти из России составит 11,28 доллара на расстояние 1000 километров за тонну без учета НДС. В начале декабря повышение тарифов утвердил председатель компании, но тут момент стоимость транзита на это расстояние составляло 9,3 доллара.

Участок нефтепровода Новосибирск-2 - Омск - Туймазы проходит по территории Казахстана и России, максимальный объем прокачки составляет до 10 миллионов тонн в год.

По Казахстану пролегает фрагмент нефтяной трубы протяженностью 186,25 километра, Россия поставляет по нему сырье в Узбекистан и Китай.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что у республики есть все возможности для наращивания объемов поставок нефти в Германию, писал RT.