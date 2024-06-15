15 июня 2024, 12:35

Казахстан отправит в Германию более миллиона тонн нефти

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Казахстан до 2024 года собирается поставить в Германию свыше миллиона тонн нефти. Об этом сообщила компания «КазМунайГаз».

«За пять месяцев 2024 года фактический объем поставок составил порядка 500 тысяч тонн», - уточнили в компании.

В прошлом году около одного миллиона тонн нефти доставили в ФРГ из Карачаганака по транспортным системам «КазТрансОйла» и «Транснефти».

Как сообщил RT , ранее Казахстан задумывался об увеличении поставок нефти в Германию до двух миллионов тонн по нефтепроводу «Дружба».

В начале мая 2024 года парламент республики ратифицировал закон о транзите российской нефти в Китай на 10 лет. Казахстан будет облагать налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке услуги по транспортировке сырья. Планируется перевозить 10 миллионов тонн нефти в год.

Германия Казахстан Нефть
15 июня 2024, 11:51
Euroclear приостановил разблокировку активов россиян после санкций
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
После новых антироссийских санкций бельгийский депозитарий Euroclear приостановил работу с активами, имеющими отношение к НРД. Это приостановило процесс разблокировки активов россиян, сообщил РБК.

«До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», - сообщила компания Euroclear клиентам.

Сейчас специалисты анализируем влияние санкций в отношении Национального расчетного депозитария на Euroclear Bank.

Евросоюз планировал с помощью санкций против НРД подорвать экономику России еще вначале 2024 года. Но ограничения не сработали, потому что в стране есть и другие платежные системы, которые смогли взять на себя часть функций.

Минфин США 12 июня ввел санкции против Мосбиржи и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого площадка сообщила о прекращении торгов долларами и евро.

США Отношения Санкции Россия
15 июня 2024, 10:51
Байден узаконит статус сотен тысяч нелегалов в США
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Руководство США планирует в ближайшее время объявить о легализации сотен тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Президент Джо Байден запустит масштабную программу, в рамках которой нелегалам, живущим в США без документов, предоставят законный статус.

«Администрация Байдена планирует объявить об одной из крупнейших программ помощи иммигрантам в новейшей истории», - уточнили журналисты.

В программе смогут участвовать иностранные граждане, которые живут в США не меньше 10 лет. Также инициатива коснется детей, выросших на территории страны. Нелегальные мигранты получат возможность получить визы высококвалифицированных работников, вид на жительство и гражданство. О новой программе Белый дом объявит 18 июня.

Ранее газета New York Post сообщила, что пограничники в Калифорнии получили приказ депортировать нелегалов из России, Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Мигранты из других государств имеют право оставаться в США на время разбирательства их дел.

США Мигранты Белый дом в США Джо Байден
15 июня 2024, 10:32
Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поздравил своего коллегу Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Желаю вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия», - отметил Путин.

Российский лидер высоко оценил личный вклад Рамафосы в развитие стратегического партнерства между странами и во взаимодействие с другими структурами: ООН, БРИКС, «Группы двадцати».

Ранее Путин назвал Африку приоритетным направлением внешней политики.

Россия призвала Запад заплатить за столетия эксплуатации африканских стран. В США даже испугались, что Путин вооружит континент для защиты от американского империализма и спасения ресурсов от Соединенных Штатов.

США Россия Запад Владимир Путин
15 июня 2024, 10:20
G7 предупредили о колоссальных потерях из-за конфискации российских активов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Изъятие прибыли от российских активов странами «Большой семерки» обернется для них потерями на сумму в 83 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным национальных статслужб, по итогам 2022 года государства G7 инвестировали в российскую экономику 82,8 миллиарда долларов. Больше всего денег вложила Великобритания, размер активов которой оценили в 18,9 миллиарда долларов.

Объем немецких активов составил 17,3 миллиарда, а французских - 16,6 миллиарда долларов. Крупным инвестором также была Италия, которая вложила 12,9 миллиарда, и Япония, активы которой оценивались в 2,9 миллиарда долларов.

Ранее президент Владимир Путин назвал изъятие доходов от активов России воровством и предупредил Запад, что конфискация не останется безнаказанной. По его словам, европейским государствам в будущем придется налаживать контакты с российской стороной и работать вместе. В качестве примера Путин привел сотрудничество в области безопасности.

G7 Италия Великобритания Япония Деньги Экономика

Новости по теме