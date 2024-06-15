Казахстан отправит в Германию более миллиона тонн нефти

«За пять месяцев 2024 года фактический объем поставок составил порядка 500 тысяч тонн», - уточнили в компании.

В прошлом году около одного миллиона тонн нефти доставили в ФРГ из Карачаганака по транспортным системам «КазТрансОйла» и «Транснефти».

Как сообщил RT , ранее Казахстан задумывался об увеличении поставок нефти в Германию до двух миллионов тонн по нефтепроводу «Дружба».

В начале мая 2024 года парламент республики ратифицировал закон о транзите российской нефти в Китай на 10 лет. Казахстан будет облагать налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке услуги по транспортировке сырья. Планируется перевозить 10 миллионов тонн нефти в год.