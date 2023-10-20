Казахстан объяснил запрет на экспорт ряда товаров в Россию

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В казахстанских СМИ ранее появилась информация о якобы создании списка из 106 товаров , запрещенных для экспорта в Россию. Среди них - беспилотники, чипы и электроника. В министерстве пояснили, что подобный перечень товаров двойного назначения, которые требуют допконтроля, существует уже очень давно - более 20 лет.

«Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ЕС бессилен против РФ, несмотря на антироссийские санкции. Он отметил, что более десятка стран зависят от урана из России, поэтому санкции «остаются всего лишь шоу».