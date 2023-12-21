«По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности», - уточнили в недурном ведомстве.

Его хотят привлечь к уголовной ответственности по статьям о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и вымогательстве.

Согласно данным следствия, в октябре прошлого года Кислицин вместе с соучастниками взломал сервер одной из коммерческих организаций. После этого группировка требовала 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение полученной информации в Сети. Летом Кислицина задержали в Казахстане. Россия направила запрос в республику о выдаче хакера.

По данным РИА «Новости» , экстрадировать Кислицина требовали и Соединенные Штаты. Власти США обвинили его в незаконном доступе к защищенным данным.

Компания F.A.C.C.T. переводится как «борьба с технологиями киберпреступности» (Fight Against Cybercrime Technologies). Под ее брендом в России до сих пор работает подразделение по кибербезопасности Group-IB. Ее основателя Илью Сачкова летом приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену.

Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) отправили под арест в Финляндии. Его подозревают в совершении военного преступления на украинской территории.