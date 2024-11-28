Казахи затравили художницу за мастер-класс для Путина и Токаева

Накануне вечером главы двух государств общались в неформальной обстановке. Художница Асель провела для политиков мастер-класс и написала с ними картину «Мост дружбы». Русофобы из Казахстана накинулись на соотечественницу в социальных сетях. Они оставили сотни оскорбительных комментариев в адрес девушки под постом с фото Путина, Асель и Токаева.

«Где искусство, а где реалии? С нерукопожатным, которого ненавидит весь мир, на котором сотни тысяч душ. Не самый лучший способ попасть в историю искусства», - написал один из пользователей.

Юзеры призвали массово отписаться от художницы.

«Удачи в поисках совести», - написал другой комментатор.

Администратор якобы сатирического издания Qaznews24 Темирлан Енсебек, на которого регулярно заводят уголовные и административные дела, в том числе за нападки на казахского лидера, тоже решил поучаствовать в травле. Он призвал «отменить» художницу и ее продюсера.

В октябре депутат Европарламента от Словакии Любош Блага прибыл в Москву с извинениями за русофобскую политику Запада.