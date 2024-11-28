28 ноября 2024, 23:06

Казахи затравили художницу за мастер-класс для Путина и Токаева

РИА «Новости»
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Жители Казахстана устроили травлю художнице-соотечественнице, которая провела мастер-класс для президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Накануне вечером главы двух государств общались в неформальной обстановке. Художница Асель провела для политиков мастер-класс и написала с ними картину «Мост дружбы». Русофобы из Казахстана накинулись на соотечественницу в социальных сетях. Они оставили сотни оскорбительных комментариев в адрес девушки под постом с фото Путина, Асель и Токаева.

«Где искусство, а где реалии? С нерукопожатным, которого ненавидит весь мир, на котором сотни тысяч душ. Не самый лучший способ попасть в историю искусства», - написал один из пользователей.

Юзеры призвали массово отписаться от художницы.

«Удачи в поисках совести», - написал другой комментатор.

Администратор якобы сатирического издания Qaznews24 Темирлан Енсебек, на которого регулярно заводят уголовные и административные дела, в том числе за нападки на казахского лидера, тоже решил поучаствовать в травле. Он призвал «отменить» художницу и ее продюсера.

В октябре депутат Европарламента от Словакии Любош Блага прибыл в Москву с извинениями за русофобскую политику Запада.

Казахстан Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
28 ноября 2024, 23:04
При участии ВКС России. В Сирии уничтожили около 400 террористов за сутки
Unsplash
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Сирийские террористы 27 ноября начали масштабное наступление на правительственные силы в Алеппо и Идлибе. За сутки армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила там не менее 400 радикалов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олег Игнасюка.

Высокопоставленный военный в беседе с агентством рассказал, что радикалы, связанные с террористической группировкой, начали нападать на провинции Алеппо и Идлиб с 7:50 27 ноября. Упорные бои против этих формирований ведет Сирийская Арабская Армия, ее поддерживают военно-космические войска (ВКС) России.

За сутки правительственные войска и ВКС РФ ликвидировали не менее 400 террористов. В течение того же отрезка времени в идлибской деэскалационной зоне зафиксировали 13 обстрелов вооруженных сил Сирии.

По словам капитана первого ранга Игнасюка, с момента начала боевых действий с территории Ливана границу Сирии пересекли почти четыре тысячи человек.

Бои продолжаются в западной части Сирии. Западные СМИ называли эти столкновения крупнейшим столкновением террористов и сирийской армии с 2020 года.

Ранее стало известно, что армия Сирии перегородила международную трассу до Алеппо. Войсковые подразделения обеспечивают на этом участке дороги безопасность транспорта.

Сирия Военные Россия Наступление боевиков на севере Сирии
28 ноября 2024, 22:43
Грузинская оппозиция начала акцию протеста из-за прекращения переговоров с ЕС
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Стихийные акции протеста начались сразу в нескольких городах Грузии после заявления премьера Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. Об этом сообщил Life.ru.

В Кутаиси собравшиеся на демонстрацию перекрыли дороги у офисов правящей партии. В Тбилиси оппозиционеры заблокировали проспект Руставели перед парламентом.

Стихийные митинги начались и в Батуми. В Гори и Зугдиди оппозиция также заявила акции протеста.

Life.ru со ссылкой на местные СМИ сообщил, что в Кутаиси «проходят жесткие акции».

Днем в четверг, 28 ноября, грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Грузия прекращает переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Страна также отказалась, по его словам, от любых бюджетных вливаний со стороны ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ заявила, что сегодняшний день «ознаменовал окончание конституционного переворота». Действия правительства политик сочла «движением от Европы в сторону России».

Грузия Протесты Переговоры Евросоюз Оппозиция
28 ноября 2024, 22:06
Сирийские войска блокировали трассу до Алеппо из-за боевых действий
РИА «Новости»
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Несколько подразделений армии Сирии заблокировали трассу, ведущую до Алеппо. На эту меру пошли для обеспечения транспортной безопасности на этом участке шоссе, сообщил источник РИА «Новости».

По его данным, в провинции Идлиб, на одном из участков города Саракиб, начались боевые действия. После этого сирийские войска вышли на перекрытие международной дороги в Алеппо.

Собеседник агентства добавил, что боевики взяли под контроль сразу несколько небольших населенных пунктов, расположенных неподалеку от Серакиба. Радикалам противостоит армия Сирии, которая ведет ракетный обстрел позиций группировок.

Ранее стало известно, что сирийские вооруженные радикалы из нескольких террористических группировок атаковали силы сирийской армии в западной части провинции Алеппо. Боевики утверждали, что им удалось захватить не меньше 13 деревень, в том числе стратегически расположенные города Урм-ас-Сугра и Анджара.

Предположительно, речь идет о первом крупном столкновении боевиков и регулярных войск Сирии с момента прекращения огня в 2020 году.

Сирия Армия Боевики Наступление боевиков на севере Сирии
28 ноября 2024, 20:26
Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня
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Израильская армия несколько раз нарушила соглашение о прекращении огня с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Ливана в социальной сети X.

«Двадцать седьмого и 28 ноября 2024 года израильский противник несколько раз нарушил соглашение о перемирии», - заявили военные.

В пресс-службе добавили, что израильские солдаты нарушили воздушное пространство и нанесли несколько ударов по территории Ливана.

Во вторник, 26 ноября, израильские власти и ливанское отделение «Хезболлы» подписали соглашение о прекращении огня. Оно вступило в силу утром 27 ноября. По условиям сделки Израиль выведет часть своих войск с территории Ливана в течение двух месяцев. Контролировать реализацию перемирия должны Соединенные Штаты и Франция.

Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов ранее назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким. По его мнению, развитие ситуации зависит от того, какую тактику выберут руководители «Хезболлы». Израиль же, по его словам, пошел на этот шаг под давлением США.

Израиль Ближний Восток Ливан Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»

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