Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии

Кавелашвили произнес торжественную клятву, прозвучал государственный гимн. Инаугурация грузинского лидера прошла в здании парламента.

Выборы в Грузии состоялись 14 декабря. Они проводились по новой системе - голоса за единственного кандидата отдавали члены коллегии выборщиков. До этого президента избирали с помощью всенародного голосования.

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили получил 224 из 300 голосов. Для победы ему нужно было набрать более 200. Выборная коллегия состояла из 150 депутатов парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов муниципальных органов власти различных регионов.

Действующий на тот момент президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов.