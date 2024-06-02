Катер затонул у берегов Стамбула
Катер затонул у берегов Стамбула ночью 2 июня после столкновения с причалом. Спасатели эвакуировали десятерых пассажиров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.
Авария произошла у берегов района Кадыкей. Катер врезался в причал Хайдарпаша и начал стремительно уходить под воду.
«Находившиеся на борту запросили помощь. Наши спасатели на лодках эвакуировали десять пассажиров», - передала береговая охрана.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее яхта с российскими туристами затонула в Таиланде. Судно Martini отправилось в дальнее плавание вдоль острова Пхукет. Но около кораллового острова Ко-Хе одну из труб в моторном отсеке прорвало и судно начало тонуть.