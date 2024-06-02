02 июня 2024, 08:56

Катер затонул у берегов Стамбула

Unsplash
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Катер затонул у берегов Стамбула ночью 2 июня после столкновения с причалом. Спасатели эвакуировали десятерых пассажиров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

Авария произошла у берегов района Кадыкей. Катер врезался в причал Хайдарпаша и начал стремительно уходить под воду.

«Находившиеся на борту запросили помощь. Наши спасатели на лодках эвакуировали десять пассажиров», - передала береговая охрана.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее яхта с российскими туристами затонула в Таиланде. Судно Martini отправилось в дальнее плавание вдоль острова Пхукет. Но около кораллового острова Ко-Хе одну из труб в моторном отсеке прорвало и судно начало тонуть.

Спасатели Турция Стамбул
02 июня 2024, 08:37
Россия и Сенегал решили создать комиссию по экономическому сотрудничеству
Unsplash
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Россия и Сенегал планируют создать комиссию по экономическому сотрудничеству. Об этом РИА «Новости» рассказал российский посол в Сенегале Дмитрий Кураков.

«Мы рассчитываем на создание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сейчас все зависит от сенегальской стороны», - отметил он.

Посол добавил, что если соглашение заключат, то товарооборот значительно увеличится. Кураков выразил надежду, что интерес партнеров к этому сохранился при смене руководства Сенегала.

Ранее Россия задумалась над строительством портов в странах Африки. Один из них может появиться в Сенегале, где зафиксировали наиболее большой объем грузопотока из РФ.

Сейчас бывшие колониальные державы и Запад пытаются восстановить свое влияние в Африке. Особенно это касается США. Но лидеры африканских стран намерены отстаивать свои интересы, независимость и суверенитет.

Африка Россия Экономика
02 июня 2024, 08:14
Новая Зеландия начала разрабатывать возможность присоединения к AUKUS
Unsplash
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Новая Зеландия рассматривает возможность присоединения к военному AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и США. Об этом заявила министр обороны страны Джудит Коллинз на форуме «Шангри-Ла» в Сингапуре, сообщил Asia Mesia Centre.

Она подчеркнула, что Новая Зеландия может стать активным и конструктивным партнером объединения. Коллинз также указала на важность вопросов, связанных с безопасностью Тихоокеанского региона. По ее словам, он становится все более важным как «театр стратегической конкуренции». Министр обороны Новой Зеландии также выразила мнение, что некоторые государства подрывают безопасность региона.

«Вместо того чтобы считать себя изолированными островными государствами, тихоокеанские страны все чаще представляют себя крупными океанскими государствами», подчеркнула она.

Ранее Новая Зеландия расширила список санкций против России. В перечень включили еще 28 физических и 14 юридических лиц. По информации МИД Новой Зеландии, ограничения ввели против людей и организаций, якобы причастных к поставкам оружия из КНДР и Ирана в Россию.

США Великобритания Австралия Военные Новая Зеландия
02 июня 2024, 07:27
Китайский зонд приземлился на обратной стороне Луны
Unsplash
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Посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне Луны для сбора грунта. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Аппарат прилунился утром 2 июня в зоне бассейна Южный полюс - Эйткен. После сбора грунта зонд отправиться на Землю с полученными на Луне образцами.

Китайские инженеры оснастили «Чанъэ-6» посадочной и панорамной камерами, прибором для спектрального анализа минералов и оборудованием для изучения структуры грунта. Аппарат также может измерять концентрацию газа радона и продуктов его распада с помощью французского детектора DORN и тестировать ионные источники анализатором отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства.

Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-27» совершил стыковку с исследовательским модулем «Поиск» Международной космической станции. На его борту находились более 2500 килограммов грузов: вода, топливо, продукты, оборудование, одежда и другие необходимые вещи.

Луна Космос Китай
02 июня 2024, 03:56
Нетаньяху в США назвали «военным преступником»
РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава ХАМАС Исмаил Хания виновны в нарушении международных норм. Об этом на своей странице в соцсети Х написал американский сенатор Берни Сандерс.

«Биньямин Нетаньяху - военный преступник. Его нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Я там точно присутствовать не буду», - подчеркнул политик.

Так же он положительно отозвался по поводу выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Нетаньяху и Хании.

«Оба этих человека вовлечены в явные и возмутительные нарушения международных норм», - подчеркнул сенатор.

Ранее Нетаньяху резко осудил решение главного прокурора МУС Карима Хана добиться выдачи ордеров на арест самого Нетаньяху и главы Минобороны Израиля Йоава Галанта.

Израиль Суд Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху

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