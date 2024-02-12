«Категорически неправда». Компания SpaceX не продавала терминалы Starlink России

«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», - написал миллиардер.

Таким образом он отреагировал на новости о том, что SpaceX якобы продает российской стороне терминалы спутникового интернета. Маск подчеркнул, что это «категорически неправда».

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС России ранее уничтожили «Ланцетами» терминал Starlink ВСУ на Херсонском направлении. В ноябре российские бойцы с помощью средств радиоэлектронной борьбы начали глушить сигналы спутникового интернета Starlink, которым пользовались украинские боевики.

Британские журналисты ранее допустили, что Россия может уничтожить спутники компании SpaceX. Это объяснили тем, что аппараты Маска помогают ВСУ, хотя сам бизнесмен заявлял, что создавал их для просмотра Netflix, а не для нанесения беспилотных ударов.