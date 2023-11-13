«Категорически недопустимы». Премьера Грузии возмутили слова президента о Си Цзиньпине

Глава государства заявила, что если бы лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина когда-нибудь «осудили», это было бы историческом результатом. Слова Зурабишвили «категорически недопустимы и возмутительны», а риторика президента не соответствует позиции правительства Грузии, подчеркнул Гарибашвили.

Он сообщил послу, что глава государства не первый раз наносит вред интересам страны. Премьер также напомнил, что нарушения законодательства со стороны Зурабишвили стали поводом для импичмента.

Парламенту Грузии не хватило депутатских голосов, чтобы завершить процедуру импичмента президента. Во время голосования большинство оппозиционеров в зале заседаний не присутствовали.