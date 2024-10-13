13 октября 2024, 01:06

«Катастрофические последствия». Боррель — о запрете БАПОР в Израиле

РИА «Новости»
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал инициативу властей Израиля по запрету работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расценив ее как катастрофу. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ЕС.

Боррель отметил, что ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН по этому вопросу.

«ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в израильском парламенте. <…> в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия», - говорится в его заявлении.

Глава евродипломатии добавил, что подобный запрет не позволит агентствам ООН помогать и защищать палестинских беженцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. При этом Боррель подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать БАПОР и другие агентства организации.

В Израиле комиссия по иностранным делам и безопасности Кнессета одобрила проект закона о запрете работы БАПОР 6 октября.

Ранее БАПОР сообщила о гибели не менее 20 человек в результате атаки армии обороны Израиля по трем школам в секторе Газа.

Израиль Европа Евросоюз ООН Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Жозеп Боррель
13 октября 2024, 00:07
Оскорбление в адрес Орбана стоило венгерскому оппозиционеру 38 тысяч долларов
РИА «Новости»
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Председатель парламента Венгрии Ласло Кевер наказал бывшего премьер-министра, депутата от левой партии «Демократическая коалиция» Ференца Дюрчаня штрафом за публичное оскорбление действующего главы правительства Виктора Орбана. Оппозиционер сообщил об этом на своей странице в Facebook*.

Скандал произошел в начале октября на дебатах в парламенте. Дюрчань назвал Орбана предателем, обвинил в том, что политик продал честь и независимость Венгрии. За это Кевер велел депутату вернуться на свое место, а после оштрафовал на 38 тысяч долларов.

«Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кевера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдется мне в 14 миллионов форинтов», - сказал Дюрчань.

Депутат решил оспорить штраф. Он объявил, что обратится в Европейский суд по правам человека.

Кроме Дюрчаня с нелестными высказываниями в адрес Орбана выступила вице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис, сообщили «Известия». Она назвала премьера диктатором , автократом и убийцей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Штрафы Венгрия Оппозиция Виктор Орбан
12 октября 2024, 21:45
Умер первый министр Шотландии и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд
РИА «Новости»
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Скончался бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, ему было 69 лет. Об этом сообщила газета Daily Record.

Представитель партии «Альба» рассказал изданию, что политик умер в субботу, 12 октября, после выступления с речью в Северной Македонии.

«Алекс Салмонд, один из важнейших деятелей в истории Шотландской национальной партии (ШНП), ушел из жизни на 70-м году жизни», - отметили в публикации.

Салмонд занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год. Также он возглавлял Шотландскую националистическую партию в 1990–2000 годах, а с 2021 года руководил националистической партией «Альба». Также Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил слова соболезнования близким Салмонда, отметив его мастерство в дебатах и страсть к политике.

Великобритания История Шотландия
12 октября 2024, 18:36
NASA назвало дату приводнения Crew Dragon с россиянином на борту
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Российский космонавт Александр Гребенкин вернется с орбиты на Землю вместе с экипажем Crew Dragon 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Российский космонавт Александр Гребенкин вернется с орбиты на Землю вместе с экипажем Crew Dragon 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

В ведомстве отметили, что на 13 октября запланировали отстыковку корабля от Международной космической станции. Самое ранее время приводнения, в зависимости от погодных условий, запланировано на 15:38 по времени Восточного побережья США 14 октября.

Вместе с Гребенкиным на землю после семимесячной экспедиции вернутся астронавты NASA Жанетт Эппс, Майкл Барратт и Мэтью Доминик.

Изначально отстыковку корабля Crew Dragon от МКС планировали на 10 октября. Она была связана с погодными условиями.

Ранее в NASA рассказали о судьбе перекрестных полетов с Россией. Миссии двух стран продолжатся.

США Космонавты Россия NASA
12 октября 2024, 12:08
Грабители в Чикаго совершили налет на поезд с ценным грузом
Global Look Press
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Банда грабителей совершила налет на грузовой поезд с ценными товарами в районе Южный Остин в Чикаго. Кадры ограбления показал телеканал ABC Chicago.

Очевидцы рассказали, что поезд грабили в течение часа как минимум 12 человек. Приехавшая полиция не смогла остановить бандитов, несмотря на применение оружия. Налетчики скрылись с места происшествия на автомобиле.

В железнодорожной компании пояснили, что грузовой состав остановился, чтобы дождаться разрешения на движение по путям компании-партнера.

В Нью-Йорке женщина в шапочке для душа угнала поезд метро. ЧП произошло в середине сентября. Мужчина и женщина сели в пустой поезд и управляли им, пока не врезались в другой состав.

США Ограбления Оружие Поезда Полиция

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